Vendredi 21 Novembre 2025

Banques : Le déficit de liquidité se creuse de 6,15% du 13 au 19 novembre
Le déficit de liquidité bancaire moyen s'est creusé de 6,15% pour s'établir à 137,7 milliards de dirhams (MMDH) durant la période du 13 au 19 novembre 2025, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Cette évolution intervient au moment où les avances à 7 jours de Bank Al-Maghrib (BAM) augmentent de 7,6 MMDH pour atteindre 68,7 MMDH, précise BKGR dans sa note hebdomadaire "Fixed Income Weekly".
De leur côté, les placements du Trésor s'affaiblissent avec un encours quotidien maximal de 10,3 MMDH, contre 15 MMDH la semaine précédente.

Concernant le taux moyen pondéré, il se stabilise à 2,25% au même moment où le MONIA (Moroccan Overnight Index Average : indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) recule à 2,239%.

Au cours de la prochaine période, BAM devrait légèrement augmenter le rythme de ses interventions sur le marché monétaire, fixant ainsi le volume de ses avances à 7 jours à 69,5 MMDH.

