Yahya Mohamed Ilias : L’initiative d’autonomie fait désormais l’objet d’un consensus international pour la résolution de la question du Sahara

L’initiative d’autonomie pour les provinces du Sud du Royaume fait désormais l’objet d’un consensus international pour la résolution de la question du Sahara marocain, a affirmé jeudi l’ambassadeur de l’Union des Comores à Rabat, Yahya Mohamed Ilias, qui a salué la dynamique de développement que connaissent ces régions.



Dans une déclaration à la MAP en marge d’une conférence organisée par le Forum Sahara pour le dialogue et cultures sur le thème "Question du Sahara marocain : de la phase de gestion à celle du changement", en présence de plusieurs responsables et ambassadeurs africains accrédités au Maroc, M. Ilias a souligné que les provinces du Sud du Royaume vivent un élan de développement et de prospérité dans un climat empreint de stabilité et de sécurité.



Lors de cet évènement, marqué également par la participation d'acteurs associatifs et de chercheurs, le diplomate comorien a appelé à se rendre dans les régions du Sud du Maroc pour constater de visu le niveau de développement en cours sur tous les plans.

Il a, d’autre part, salué les réalisations de la diplomatie marocaine, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelant que l’Union des Comores est le premier pays à avoir ouvert un consulat général à Laâyoune en décembre 2019.



Pour sa part, l’ambassadeur de la République de Djibouti à Rabat, Mohamed Douhour Hersi, a salué les réalisations et projets de développement lancés par le Royaume dans ses provinces du Sud, notant que son pays avait ouvert à Dakhla l’un des premiers consulats du Sahara marocain.



A travers cette représentation consulaire, a-t-il expliqué, la République de Djibouti prend part aux différents événements et activités ayant lieu dans les provinces du Sud, ce qui a permis de s’arrêter sur le niveau de développement et les réalisations cumulées ainsi que les grands projets qui augurent d’un avenir prometteur pour la région.



Cette rencontre, organisée à l’occasion de la Journée nationale de la société civile (13 mars) et en perspective du 50ème anniversaire de la Marche Verte, a été marquée par des présentations sur les projets de développement réalisés dans les provinces du Sud, notamment dans les secteurs de l’eau et de l’équipement, l’enseignement supérieur et l’innovation, la santé et la protection sociale, l’éducation et le sport, ainsi que des présentations par le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, le Haut-Commissariat au plan et le Forum Sahara pour le dialogue et cultures.



A cette occasion, un hommage a également été rendu à plusieurs acteurs de la société civile en reconnaissance de leurs contributions en faveur de la cause nationale.