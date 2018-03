Versement de la troisième tranche des subventions aux clubs

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) annoncent le versement de la troisième tranche de la subvention aux clubs de première et deuxième divisions élite au titre de la saison 2017-2018.

La FRMF précise que le montant débloqué pour les clubs de D1 a atteint les 19.368.082,30 dirhams alors que la somme versée aux clubs de D2 s’élève à 701.75 11 977 dirhams sachant que les montants dus aux clubs ont été prélevés après le verdict la Chambre nationale de résolution des litiges. Dans ce même contexte, la FRMF fait savoir que les clubs qui n’ont pas encore tenu leurs assemblées générales ou ceux ne disposant pas de dossier juridique recevront leur subvention après régularisation de leurs situations administratives auprès de la FRMF. Par ailleurs, la FRMF et la Ligue nationale de football amateur (LNFA) annoncent le versement de la troisième tranche de la subvention réservée aux clubs des divisions amateurs au titre de la saison 2017-2018 et dont le montant s’élève à 18.365.650,00 dirhams répartis comme suit :

Clubs du championnat national : 4.355.500,00 dirhams.

Clubs de première division amateur : 9.491.000,00 dirhams.

Clubs de deuxième division amateur : 4.519.150,00 dirhams.

La FRMF précise que les montants dus aux clubs ont été prélevés après décision de la Commission des litiges.

