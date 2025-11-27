Coupe de la Confédération : Le WAC et l’OCS en quête d’une deuxième victoire de rang

Place à la compétition continentale ce vendredi. En Ligue des champions, et pour le compte de la seconde journée de la phase de poules, l’ASFAR se produira à domicile face à l’ogre cairote, Al Ahly (groupe B), tandis que la RSB croisera le fer en dehors de ses bases avec le club nigérian de Rivers United (groupe A).



Du côté du stade olympique à Rabat, l’AS FAR donnera le ton à Al Ahly à partir de 20 heures dans un match qui s’annonce compliqué. Les Militaires qui restent sur une défaite lors de la première journée en déplacement devant les Tanzaniens de Young Africans (1-0) sont tenus de rectifier le tir pour ne pas compromettre leurs chances de qualification.



Si la tâche s’annonce ardue pour l’ASFAR, le second représentant du football national en cette C1, la RSB, néophyte de l’épreuve après avoir dominé la Coupe de la CAF, aura à cœur de conserver son élan victorieux et de ramener un résultat positif depuis Port Harcourt aux dépens de l’équipe de Rivers United.



En Coupe de la Confédération, le Wydad affrontera, ce soir à 17 heures au Azzam Complexe stadium de Dar es Salaam, le club tanzanien d’Azzam, match comptant pour la deuxième journée du groupe B. Vainqueurs lors de la première manche, les Rouges sont bien outillés pour regagner le bercail sans dégât, au moment où l’OCS accueillera les Algériens de l’USMA (20h00). Les Safiots, qui seront soutenus par leur public, ne manqueront pas de jouer à fond leurs chances en vue de signer une deuxième victoire de rang après celle obtenue à Bamado au détriment de Djoliba.



