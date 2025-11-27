Sofyan Amrabat : Pièce maîtresse du Betis Séville

-
Zakaria El Ouahdi: Meilleur joueur maghrébin de la Pro League
-
L'Académie Mohammed VI, l'usine à champions du football marocain
-
Partenariat stratégique entre le Groupe Al Omrane et la FRMF
-
Coupe arabe Qatar-2025 : Le Sultanat d'Oman et les Comores, prochains adversaires du Maroc
-
La Guinée définitivement écartée de la CAN après la décision du TAS
Le milieu défensif, prêté cette saison par le Fenerbahçe, a rapidement trouvé sa place dans le dispositif de Manuel Pellegrini, malgré son arrivée tardive lors du dernier mercato et une intégration prudente en raison de légers soucis physiques, indique le média espagnol.
EFE souligne qu’Amrabat, 29 ans, a de nouveau confirmé son influence dimanche face à Gérone (1-1), son entrée à la pause ayant permis au Betis de retrouver de la stabilité au milieu de terrain.
Ses performances régulières ont même poussé la direction sportive du club à envisager des discussions avec le Fenerbahçe pour un éventuel transfert définitif, ajoute la même source.