Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Coupe arabe Qatar-2025 : Le Sultanat d'Oman et les Comores, prochains adversaires du Maroc

Jeudi 27 Novembre 2025

Coupe arabe Qatar-2025 : Le Sultanat d'Oman et les Comores, prochains adversaires du Maroc
Autres articles
Le Sultanat d'Oman et les Comores ont rejoint le Maroc et l’Arabie saoudite dans le groupe B de la Coupe arabe, prévue du 1er au 18 décembre au Qatar, après avoir battu, respectivement, la Somalie et le Yémen en matchs barrages disputés mercredi à Doha.

Au stade Abdullah Bin Khalifa, le Sultanat d'Oman s’est imposé sur le score de 4 tirs au but à 1 face à la Somalie après un nul blanc entre les deux équipes, tandis que les Comores ont pris le meilleur sur le Yémen, également aux tirs au but (4-2), après leur match nul (4-4) au stade Grand Hamad.

Les buts des Comores, qui ont réalisé une superbe remontada, ont été inscrits par Housseine Zakouani (30e, s.p), Osamah Anbar (61e, c.s.c), Zaïd Amir (90+1e, s.p) et Kassim Hadji (90+3e), tandis que Harwan Al Zubaidi (14e), Nasser Mohammedoh (40e) et Abdulwasea Al Matari (45+2e, 65e) ont marqué pour le Yémen.
 
La Coupe arabe Qatar-2025 réunira 16 équipes issues de l’AFC et de la CAF. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe.

Libé

Lu 181 fois

Tags : adversaires du Maroc, Comores, Coupe arabe Qatar-2025, Sultanat d'Oman

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication