Valverde : Le Barça n'a pas changé d'identité en achetant Coutinho

Le FC Barcelone, connu pour son célèbre centre de formation, n'a pas changé d'identité en recrutant à prix d'or le Brésilien Philippe Coutinho et continuera à promouvoir les jeunes pousses, a déclaré mercredi l'entraîneur barcelonais Ernesto Valverde face à une vague de critiques.

Après le recrutement samedi de Coutinho pour la somme record en Liga de 120 M EUR + 40 M EUR de bonus, la presse espagnole a accusé le Barça d'avoir privilégié la "cartera" (le portefeuille) au détriment de la "cantera" (la formation). Les médias ont aussi rappelé que le club avait connu ses meilleures années grâce à des joueurs du cru, comme Lionel Messi, Xavi Hernandez ou Andrés Iniesta, formés à la "Masia", le célèbre centre de formation blaugrana.

"Non, le modèle du Barça est resté le même", a répliqué Valverde en conférence de presse.

"Le club a toujours eu recours au marché pour recruter de grands joueurs. Les meilleurs du monde sont passés ici, ou beaucoup des meilleurs joueurs du monde", a-t-il ajouté, allusion à Johan Cruyff, Romario ou Ronaldinho, tous formés ailleurs avant de briller au Camp Nou.

"Et en même temps, le Barça continue toujours de regarder son centre de formation pour essayer de faire éclore des joueurs qui maintiennent son style propre et son identité de jeu. Et c'est toujours le cas aujourd'hui", a fait valoir le technicien. "L'identité est toujours la même."

Connu pour compter beaucoup sur les jeunes lorsqu'il entraînait l'Athletic Bilbao, Valverde a notamment fait confiance ces derniers mois à Carles Aleña ou Jose Arnaiz. Ce dernier, arrivé au Barça en 2017 en provenance de Valladolid, a inscrit trois buts en Coupe du Roi avec l'équipe première cette saison.

Concernant Coutinho, l'entraîneur barcelonais a assuré que le milieu offensif brésilien, blessé jusqu'à fin janvier, allait apporter une plus-value à l'effectif actuel.

"Nous espérons qu'il nous aidera beaucoup. Il peut jouer à divers postes et nous pensons qu'il peut s'adapter très bien au style de jeu de l'équipe", a souligné Valverde. "Il nous enthousiasme et lui est content d'être venu. C'est une belle recrue pour nous (...) Nous espérons qu'il apportera quelque chose de différent par rapport aux autres joueurs", a-t-il conclu.