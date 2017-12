VAR : Une bonne décision pour Infantino

L’arbitrage vidéo (VAR) a bien fait son bonhomme de chemin durant cette année 2017. Si les avis restent partagés, pour le président de la FIFA, Gianni Infantino, la VAR était une bonne décision, indiquant que « la période de test se terminera dans quelques mois. Les résultats jusqu'ici ont été très encourageants, très positifs ».

Sauf que pour le patron du football mondial, il ne faudrait pas précipiter les choses, notant que « nous devons protéger le jeu et nous devons investir dans la protection du jeu. Pour cette raison, avant de changer quoi que ce soit sur les lois du jeu, nous devons faire très, très, très attention et nous devons y penser non seulement une, deux ou trois fois, mais des centaines de fois ».

La Fifa n’a pas encore décidé si elle introduira ou non la VAR lors des phases finales du Mondial-2018 en Russie.