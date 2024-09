Une rencontre explore à Londres les moyens d'encourager les investissements des MRE au Maroc

Une rencontre a examiné, vendredi à Londres, les moyens pour les Marocains résidant à l'étranger (MRE) de tirer le meilleur parti des mesures mises en place par le Maroc en vue de multiplier leurs investissements dans la mère patrie.



Cet événement, tenu sous le thème « Investissements MDM: Nouveaux défis, nouveaux financements, réponses institutionnelles », s'inscrit dans la continuité d'un cycle de conférences initié par la Fondation Trophées Marocains du Monde (TMM) dans les principales capitales des pays d'accueil, afin d'échanger avec des responsables institutionnels publics et privés et de favoriser les investissements des MRE.



Intervenant à cette occasion, Ali Mahrez, de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), a rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné Ses Hautes Instructions en 2022 pour mettre en place des canaux de communications permanents et efficaces avec les MRE. L'AMDIE a œuvré dans ce sens afin de fournir informations et conseils aux Marocains du monde, "dans le but de leur permettre de profiter pleinement des grandes opportunités disponibles dans notre pays", a-t-il souligné.



L'agence se tient donc à la disposition des MRE pour les aider à se familiariser avec la panoplie de mécanismes de financements et de garanties offertes par le Royaume, a soutenu M. Mahrez.



Pour sa part, Karim Amor, président de la 13e région de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), dédiée aux Marocains du monde, a fait part de l'engagement du secteur privé dans l'orientation et l'assistance des MRE désirant investir dans leur pays d’origine. Le patronat est également prêt à mettre en contact les expatriés voulant investir dans les mêmes secteurs d'activité ou les mêmes régions du Royaume, dans le but de créer un climat d'affaires favorables et de faciliter l'adaptation au marché, a-t-il assuré.



Mohammed Afrine, CEO de Bank of Africa EuroServices, a, de son côté, mis l'accent sur l'importance des transferts de fonds des MRE, qui contrairement aux attentes des experts ont continué à évoluer positivement après la pandémie de Covid-19, précisant que lorsqu'il s'agit de dépôts, cet argent permet aux banques de financer de nombreux projets. Or, selon M. Arfine, la stratégie de toutes les banques du Royaume est désormais de voir davantage de MRE désireux d'investir par eux-mêmes au Maroc, assurant que "le secteur bancaire est heureux de les accompagner dans la réalisation et le financement de leurs projets."



L'ensemble des participants ont, par la suite, pris part à une séance de questions réponses où ils ont notamment mis l'accent sur la nouvelle charte d'investissement du Royaume et le Fonds Mohammed VI pour l'investissement, qui joue un rôle de premier plan dans la promotion de l'investissement et le relèvement des capacités de l'économie nationale. Une séance de networking a été l'occasion pour des entrepreneurs marocains de partager leurs expériences et d'échanger sur les opportunités d'affaires à haut rendement dont dispose le Maroc, en particulier dans l'énergie, l'agriculture, le tourisme, les télécommunications et la finance.



La rencontre, qui a connu la présence du Consul général du Maroc à Londres, Mouaad Ibriz, de conseillers du borough de Westminster, de membres du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) et de représentants des banques marocaines au Royaume-Uni, a constitué une plateforme idéale pour mettre en relation des investisseurs potentiels avec les institutions publiques et privés et les bailleurs de fonds marocains. TMM organise l’évènement Trophées Marocains du Monde qui se tient chaque année à Marrakech depuis 2017 et qui récompense les MRE qui se distinguent dans la recherche scientifique, l’entrepreneuriat, la politique, le sport, la culture et le travail associatif.