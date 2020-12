Un mémorandum pour une réforme du système électoral

L’ USFP est une force de proposition et d’initiative. Ainsi, dans le cadre des tractations concernant les prochaines échéances électorales, l’USFP a élaboré un mémorandum contenant les propositions du parti à propos de la réforme du système électoral, et ce dans le but de développer « l’opération électorale et de dépasser les dysfonctionnements qui ont marqué les différentes échéances, notamment ceux qui ont été enregistrés lors des élections communales de 2015 et législatives de 2016 ». Ce mémorandum contient 44 propositions déclinées à travers dix axes. Et à travers ce document, l’USFP considère que les opérations électorales (législatives, régionales, communales et les élections professionnelles) représentent une phase cruciale pour l’émergence d’institutions représentatives à même de gérer la chose publique sur les plans national, régional et local. L’USFP a proposé que l'inscription sur les listes électorales soit automatique pour tous les jeunes qui atteindront l'âge de 18 ans en 2021. Le parti de la Rose a défendu l’idée d'élargissement de la représentation des femmes et des jeunes en adoptant des mécanismes appropriés pour la mise en place des listes régionales en fonction du nombre d'électeurs dans chaque région, avec une augmentation de 30 sièges pour les femmes de moins de 40 ans et l'adoption de listes égales parmi les femmes et les jeunes de manière ordonnée, ainsi que la généralisation de la liste complémentaire à l'ensemble de la commune au lieu de la concentrer dans l'une des circonscriptions électorales, tout en demandant à mettre fin au cumul des responsabilités représentatives. Dans son mémorandum, l'USFP a réitéré sa demande de tenir les élections communales, régionales et législatives durant une seule journée et le calcul du coefficient électoral sur la base des voix exprimées au cours de l’opération électorale, y compris les voix annulées.