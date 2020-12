La plateforme événement

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a élaboré une «Plateforme d’orientation pour l’encadrement du dialogue ittihadi concernant la conjoncture actuelle», laquelle conjoncture est marquée notamment par la crise engendrée par la pandémie du Covid-19. Dans ce document, le dirigeant ittihadi a souligné que cette pandémie devrait être une opportunité pour le lancement d’un modèle de développement sur des bases saines. «En tant que sociaux-démocrates, nous avons institué comme slogan du nouveau modèle de développement, et ce à l’issue de consultations et de réunions au sein d’un colloque international tenu en avril 2018 «Un Etat fort et juste et une société moderniste et solidaire». Aujourd’hui alors que notre pays est à l’épreuve, tout le monde prend conscience du sens d’un Etat fort et juste. Un Etat crédible qui veille à assumer ses responsabilités et à tenir ses engagements», a-t-il précisé.