L’USFP et le nouveau modèle de développement

En janvier 2020, l’USFP a présenté son mémorandum sur le nouveau modèle de développement à la Commission présidée par Chakib Benmoussa et qui est chargée de l’élaboration dudit modèle de développement. L’USFP accorde une place importante à l’axe institutionnel dans ce mémorandum, notamment en ce qui concerne la garantie de l'équilibre des pouvoirs et de l'acquittement de leurs rôles conformément à la Loi suprême et la réussite du renouvellement des élites et des compétences politiques. «L'USFP a élaboré sa vision du nouveau modèle de développement autour de cinq principaux axes, dont le plus important est le renforcement de la démocratie en tant que condition essentielle pour la réalisation du développement », avait souligné le dirigeant ittihadi à ce propos à l’issue d’une rencontre avec cette Commission au mois de janvier. Conformément au projet social-démocrate adopté par l'USFP, le parti considère comme "fondamentale" la question de la modernité, tout comme la question de l'égalité qui permet à la moitié de la société de jouer pleinement son rôle, avait-il ajouté. Le mémorandum comprend également des propositions concernant les volets économique, social, sociétal et culturel.