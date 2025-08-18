Clap de fin des festivités du Moussem Moulay Abdallah Amghar

Les festivités du Moussem Moulay Abdellah Amghar, l'une des plus importantes manifestations religieuses et culturelles du Royaume, ont pris fin samedi soir.



La cérémonie de clôture de ce festival placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été marquée par l’organisation de prestations artistiques variées, dans une ambiance festive mêlant arts populaires et traditions séculaires.

Selon les organisateurs, l’édition de cette année, qui a débuté le 8 août courant, a enregistré une affluence record de visiteurs venus assister aux différentes festivités du Moussem.



À cet égard, le président du Conseil communal de Moulay Abdellah, Mehdi El Fatemi, a souligné que cette édition a connu un franc succès, tant sur le plan organisationnel que par la richesse et la diversité de son programme artistique et religieux, relevant que le Moussem a rassemblé quelque 130 sorbas masculines et 3 sorbas féminines.



Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que près de 42.000 tentes ont été installées pour accueillir environ 450.000 participants, précisant que cette manifestation a généré une dynamique économique et commerciale significative.



M. El Fatemi a en outre indiqué que la forte affluence enregistrée cette année interpelle les organisateurs sur la nécessité d’une réflexion approfondie et d’une planification anticipée pour l’édition à venir, afin de capitaliser sur les acquis de cette édition.



Ce rendez-vous annuel a constitué une occasion privilégiée pour célébrer le patrimoine culturel du Royaume, à travers un programme diversifié comprenant notamment des spectacles de Tbourida animés par des sorbas venues de différentes régions, des démonstrations de fauconnerie, ainsi que plusieurs activités religieuses.



Outre les manifestations à caractère culturel, social et économique, telles que le salon de l’artisanat, le Moussem a confirmé son rôle de haut lieu de la Tbourida, avec des prestations remarquées par leur qualité et par l’ampleur de la participation et de l’audience.



Cette édition a également été ponctuée de nombreuses activités religieuses, incluant des veillées coraniques, des séances de dikr et de madih, ainsi que des conférences et colloques animés par un parterre d’oulémas et de chercheurs, mais aussi des manifestations culturelles et artistiques, dont des conférences thématiques, des spectacles de fauconnerie et des concerts réunissant plusieurs figures de la chanson populaire et patrimoniale marocaine.

