Le soutien de l'USFP à la cause palestinienne est historique et de principe

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a, maintes fois, réitéré le soutien historique et de principe de l’USFP à la cause palestinienne. A titre d’exemple, lors d’une rencontre avec des délégations de l'Association marocaine de soutien à la lutte palestinienne (AMSLP) et du Groupe d’action nationale pour la Palestine (GANP) en septembre dernier, Driss Lachguar a souligné l'importance de la position constante du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, qui a toujours plaidé pour les droits légitimes du peuple palestinien, soulignant que le Royaume ne s'est jamais soumis à une quelconque pression et reste attaché à la cause palestinienne en tant que question nationale. Et lors du dernier Conseil national du parti tenu en décembre 2020, le dirigeant ittihadi a salué l’attachement de S.M le Roi Mohammed VI à la paix et à la défense des causes justes, à leur tête la cause palestinienne, soulignant que l’USFP a toujours considéré que la question palestinienne est une cause nationale au même titre que celle de l’intégrité territoriale du Maroc. «Personne ne doit aujourd’hui surenchérir de quelque manière que ce soit à l’encontre de l'USFP pour ce qui est de la défense du droit inaliénable du peuple palestinien à un Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale», a-t-il martelé, tout en rappelant à ces surenchérisseurs démagogues le rôle joué par l’un des dirigeants historiques de l’USFP, en l’occurrence Omar Benjelloun dans la défense de la cause palestinienne en créant la revue « Palestine ».