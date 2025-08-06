Ukraine: L'armée russe revendique la prise d'une localité dans la région de Dnipropetrovsk


Mercredi 6 Août 2025

L'armée russe a affirmé mardi avoir conquis un nouveau village dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk (centre-est), atteinte récemment par ses troupes qui grignotent du terrain dans ce secteur.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a déclaré que des unités du groupement "Est" avaient "libéré" la localité de Sitchnévé (Ianvarskoïe en russe) située tout près de la frontière avec la région ukrainienne voisine de Donetsk.
 
Il s'agit du troisième village dont la conquête est revendiquée par Moscou dans cette région.
L'Ukraine n'a pour le moment pas réagi à cette revendication.

Bien que ciblée par des attaques aériennes depuis le début de l'offensive à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022, la région industrielle de Dnipropetrovsk était jusqu'alors épargnée des combats qui font rage sur le front.

Mais après des mois d'intenses affrontements, les troupes du Kremlin s'en sont rapprochées de plus en plus, jusqu'à l'atteindre.
Le 7 juillet, elles ont affirmé y avoir conquis le village de Datchné, puis le 26 juillet, celui de Maliïvka.

Les troupes ukrainiennes, moins nombreuses et moins bien équipées, sont toujours en difficulté dans certaines parties du front et reculent face à l'armée russe, alors que les négociations entre Kiev et Moscou pour trouver une issue diplomatique au conflit sont dans l'impasse.


