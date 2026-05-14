Préparation au Mondial-2026 : L’équipe nationale dispute trois matchs amicaux

-
CAN U17 Maroc 2026 : Une édition prometteuse entre ambitions sportives et vitrine organisationnelle
-
CAN U17 Maroc 2026 : Les Lionceaux de l'Atlas en quête d'un doublé continental
-
Hakimi de retour à l'entrainement avant le choc PSG-Lens
-
SM le Roi adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Ali Fassi Fihri
-
Les hommes du titre du FC Barcelone en Liga : Yamal, Pedri, Joan Garcia...
Le premier match amical opposera la sélection nationale au Burundi, le 26 mai courant au Complexe Mohammed VI de football, à huis clos, a annoncé mardi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué.
Les coéquipiers d’Achraf Hakimi affronteront ensuite Madagascar, le 2 juin prochain au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, à partir de 18h00, précise la FRMF.
Le dernier match mettra aux prises les Lions de l’Atlas et la Norvège, le 7 juin au Red Bull Arena de New York, aux Etats-Unis, à 15h00 heure locale.
Le Maroc a hérité du Brésil, de l’Ecosse et d’Haïti dans le groupe C du Mondial 2026.