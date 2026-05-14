Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Préparation au Mondial-2026 : L’équipe nationale dispute trois matchs amicaux

Jeudi 14 Mai 2026

Préparation au Mondial-2026 : L’équipe nationale dispute trois matchs amicaux
Autres articles
L'équipe nationale "A" disputera trois matchs amicaux en préparation de sa participation à la phase finale de la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Le premier match amical opposera la sélection nationale au Burundi, le 26 mai courant au Complexe Mohammed VI de football, à huis clos, a annoncé mardi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué.

Les coéquipiers d’Achraf Hakimi affronteront ensuite Madagascar, le 2 juin prochain au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, à partir de 18h00, précise la FRMF.
Le dernier match mettra aux prises les Lions de l’Atlas et la Norvège, le 7 juin au Red Bull Arena de New York, aux Etats-Unis, à 15h00 heure locale.
Le Maroc a hérité du Brésil, de l’Ecosse et d’Haïti dans le groupe C du Mondial 2026.

Libé

Lu 185 fois

Tags : équipe nationale, matchs amicaux, Mondial-2026

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication