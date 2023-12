Transport touristique : TotalEnergies Marketing Maroc et la FNTT s'allient

TotalEnergies Marketing Maroc vient de signer une convention de partenariat avec la fédération nationale du transport Touristique (FNTT), dans le but de renforcer la compétitivité des transporteurs touristiques.



Conclue entre un opérateur majeur du secteur énergétique marocain et le principal représentant du secteur du transport touristique, comptant 800 membres sous son égide, cette convention met au profit des transporteurs touristiques une solution innovante et sécurisée, via une offre de cartes carburant dédiée, indique un communiqué de TotalEnergies.



Ces cartes, disponibles en versions pré- et post-payée, permettent d’acheter carburants, lubrifiants et services dans les 390 stations TotalEnergies réparties à travers le Maroc, souligne la même source.



Grâce aux outils de suivi numériques sécurisés qu’elles intègrent, les cartes proposent à leurs détenteurs une solution sur mesure et à tarif préférentiel pour maîtriser efficacement leur consommation de carburant et améliorer leur efficacité opérationnelle tout en favorisant une gestion plus durable des ressources énergétiques.



Cette collaboration s’inscrit dans la volonté de TotalEnergies Marketing Maroc de contribuer activement au développement de l’industrie du tourisme dans le pays dont les transporteurs du secteur sont reconnus comme des acteurs essentiels, rapporte la MAP.



Se félicitant de ce partenariat avec la FNTT, le directeur général de TotalEnergies Marketing Maroc, Abdesslam Rhnimi, cité dans le communiqué, a indiqué que "TotalEnergies Marketing Maroc s'engage pleinement à soutenir le secteur touristique en facilitant l'accès à des solutions énergétiques innovantes et adaptées aux besoins spécifiques des professionnels du transport touristique". "Cette convention représente un pas significatif vers un avenir plus durable et compétitif pour l'industrie du tourisme au Maroc", a-t-il dit.



Pour sa part, le président de la FNTT, Mohamed Bamansour, a relevé que "ce partenariat avec TotalEnergies Marketing Maroc constitue une étape importante pour renforcer la position du transport touristique en tant qu'épine dorsale de l'industrie touristique au Maroc".



"Nous saluons l'engagement de TotalEnergies Marketing Maroc à soutenir activement notre secteur et à promouvoir des pratiques durables. La convention ouvre de nouvelles perspectives pour les transporteurs touristiques, renforçant ainsi notre contribution à l'économie nationale", a-t-il ajouté.



En tant que partenaires, TotalEnergies Marketing Maroc et la FNTT sont convaincus que cette initiative conjointe contribuera de manière significative à renforcer l'attractivité du Maroc en tant que destination touristique, tout en offrant des avantages durables aux entreprises de transport touristique. Ensemble, ils aspirent à créer un modèle exemplaire pour d'autres secteurs de l'industrie qui souhaitent promouvoir la durabilité et la croissance économique.