Transferts : De plus en plus d'intermédiaires et de commissions

Les clubs de football, notamment en Angleterre, versent de plus en plus de commissions à des intermédiaires lors de transferts de joueurs: les sommes dépensées ont doublé en cinq ans, selon un rapport de la Fifa publié mardi.

En 2017, les clubs ont payé 446 millions de dollars (environ 374 M EUR) de commissions à des intermédiaires - agents, représentants ou autres - impliqués dans des transferts de joueurs, contre 218 millions de dollars (env. 183 M EUR) en 2013.

Au total, les clubs ont dépensé 1,59 milliard de dollars (1,33 Md EUR) en commissions depuis janvier 2013, selon ces chiffres de Fifa-TMS, la plateforme de la Fifa qui enregistre les transferts internationaux.

Ce sont les clubs anglais qui ont le plus rémunéré ces intermédiaires, avec un total de 489,9 millions de dollars (410 M EUR) en cinq ans. Suivent les clubs italiens (343,8 millions de dollars) et portugais (161,1 millions de dollars).

Depuis janvier 2013, sur environ 70.000 transferts internationaux enregistrés, quelque 20% d'entre eux se sont déroulés en présence d'au moins un intermédiaire, d'après ces chiffres officiels.

Lors du dernier mercato d'été, l'intermédiaire le plus cité dans la presse est l'homme d'affaires israélien Pini Zahavi, impliqué dans le transfert record du Brésilien Neymar, passé de Barcelone au PSG contre 222 millions d'euros.

Selon le journal L'Equipe, l'agent de 74 ans aurait empoché 12 millions d'euros dans l'opération, un montant qui n'a pas été confirmé par le club ni par l'intéressé.