Tirage au sort de la C1 et la C2 africaines

La Renaissance sportive de Berkane (RSB) et le Difaâ Hassani d'El Jadida (DHJ) joueront respectivement face aux Sénégalais de Mbour Petite Côte (Coupe de la CAF) et au club gambien du Sport Bissau du Benfica (Ligue des champions d'Afrique) à l'issue des tirages au sort du tour préliminaire des deux compétitions effectués mercredi au Caire, siège de la Confédération africaine de football (CAF).

Les matchs auront lieu en février prochain.

En Ligue des champions, le Wydad de Casablanca exempté du tour préliminaire affrontera le gagnant du match qui opposera le champion du Mali au club ivoirien de Williamsville.

Les autres clubs exemptés de ce tour sont Al Ahly, TP Mazembe, ES Sahel et Mamelodi Sundowns.

En Coupe de la CAF, le Raja de Casablanca est exempté du premier tour comme le tenant du titre, TP Mazembe (CGO), USM Alger (ALG), Zamalek (EGY), Enyimba (NGA), DC Motema Pembe (RDC), Superport (AFS), finaliste de la précédente édition, Ahly Shandy (SUD), Hilal Obied (SUD), Club Africain (TUN), et Nkana (ZAM).

Au tour suivant, le Raja affrontera le vainqueur du match opposant le FC Nouadibou aux Ivoiriens d'Africa Sport.