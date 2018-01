Tevez : La Chine c'était 7 mois de vacances

L'attaquant argentin Carlos Tevez a estimé que les critiques visant son faible rendement dans les rangs du Shanghai Shenhua étaient justifiées et qu'il n'avait pas été à la hauteur, lors d'un entretien télévisé.

Après une saison ratée en Chine, Tevez, qui aura 34 ans le 5 février, est retourné à Buenos Aires dans son club formateur, Boca Juniors, où il jouait déjà avant de tenter l'aventure chinoise, qui avait fait de lui le footballeur le mieux payé du monde, avec un salaire de 40 millions de dollars par saison.

"C'est normal, car j'ai été en vacances pendant sept mois. (Les critiques), c'est le prix à payer quand on n'est pas la hauteur", a-t-il dit avec un sourire à la chaîne TyC Sport.

"Cela aurait été facile de rester (en Chine), tranquille, dans un endroit privilégié, avec le numéro 10, capitaine, idole d'un club. Qu'allaient-ils me dire si je jouais mal ou si je ne jouais pas car j'étais blessé? Ils auraient dit Tevez n'est pas bien et rien de plus", a-t-il ajouté.

Le footballeur a confié qu'il avait insisté pour introduire une clause de départ dans son contrat de deux ans, car il avait en tête de terminer sa carrière à Boca Juniors.

Avec Boca, qui domine sans partage le championnat d'Argentine, il espère gagner à nouveau la Copa Libertadores, équivalent sud-américain de la Ligue des champions.

Hors d'Argentine, Tevez a successivement joué au Brésil (Corinthians), en Angleterre (West Ham, Manchester United et City) et en Italie (Juventus).