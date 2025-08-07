Tenue au Caire de la 4ème Conférence arabe sur le sport et le droit avec une participation marocaine

Les travaux de la 4ème Conférence arabe sur le sport et le droit se sont ouverts, lundi au Caire, sous le thème "L’arbitrage dans les litiges sportifs à la lumière des évolutions internationales", avec une participation marocaine.



Organisé à l’initiative de l'Organisation arabe pour le développement administratif (OADA), cet événement réunit un grand nombre de jeunes leaders arabes dans ce domaine et de hauts responsables de fédérations sportives internationales, dont la Fédération internationale de football association (FIFA), en plus d’experts juridiques et sportifs.



La conférence, qui se poursuit jusqu'au 6 août, jette la lumière sur la nature et les différents types de litiges sportifs, ainsi que la particularité de l'arbitrage sportif.



A cette occasion, le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhy, a souligné l'importance de cette conférence en tant que plateforme d'échange d'expériences et de débat sur les défis juridiques auxquels est confronté le sport arabe.



L'Egypte accorde une importance capitale au renforcement des mécanismes d'arbitrage et de règlement des litiges sportifs, conformément aux normes internationales en la matière, a-t-il ajouté



De son côté, le directeur général de l’OADA, Nasser Al-Hatlan Al-Qahtani, a affirmé que cet évènement vise à soutenir le système sportif arabe à travers l'examen des nouveautés dans ce domaine, dans le sillage des défis juridiques internationaux, des développements dans les décisions du Tribunal arbitral du sport (TAS) et des amendements apportées aux règlements de la FIFA.



Dans le même contexte, le conseiller auprès de l’OADA, Adel El Sen, a indiqué que la conférence vise à mettre en lumière la nature et les multiples formes de litiges sportifs et le rôle de l'administration sportive à cet égard.



Dans une déclaration à la MAP, l’expert marocain et président du Centre méditerranéen d’études et de recherches en droit du sport, Issam Ibrahimi, a noté que cet événement est l'occasion de prendre connaissance des expériences réussies dans le domaine de l'arbitrage sportif, soulignant l'importance d'envisager la mise en place de chambres d'arbitrage ad hoc comme celles adoptées par le TAS.



Cette rencontre, a-t-il soutenu, permet de discuter des défis internationaux liés aux jeux mondiaux et aux grandes compétitions.



Cet évènement, marqué par la participation de plus de 100 experts de 13 pays arabes, comprend six sessions scientifiques consacrées notamment à l'examen de la nature des litiges sportifs, de la spécificité de l'arbitrage devant le TAS et les institutions nationales et des mécanismes de règlement des litiges devant le TAS.