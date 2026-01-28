Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Le dispositif juridique marocain d’accompagnement des manifestations sportives mis en avant à Doha

Mercredi 28 Janvier 2026

Le dispositif juridique marocain d’accompagnement des manifestations sportives mis en avant à Doha
Autres articles
L'expérience du Maroc dans la mise en place du dispositif juridique et organisationnel destiné à accompagner les manifestations sportives a été mise en avant, lundi à Doha, notamment à travers l’expérience des bureaux judiciaires instaurés par le Royaume lors de l’organisation de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football (Maroc 2025).

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, qui prend part aux travaux du Forum de Doha sur le droit, sous le thème "Tendances émergentes et perspectives d’avenir", a souligné que l’expérience du Royaume en matière d’encadrement juridique des manifestations sportives, ainsi que l’instauration des bureaux judiciaires lors de la dernière CAN, ont suscité un large intérêt de la part de plusieurs pays participant au forum.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ouahbi a indiqué que les différentes rencontres qu’il a eues avec ses homologues des Emirats arabes unis, du Sultanat d’Oman, du Qatar, de l’Arabie saoudite et du Pakistan ont constitué une occasion de mettre en lumière l’expérience juridique marocaine au sein des enceintes sportives, notamment à travers les bureaux judiciaires en tant que mécanisme légal visant à renforcer le sentiment de sécurité et à promouvoir l’éthique sportive.

L’évolution du système juridique marocain et les réformes qu’il connaît dans plusieurs domaines du droit suscitent un intérêt croissant, a-t-il ajouté, formant le vœu d’unifier les visions et de renforcer la coordination entre les pays arabes, à même de contribuer à la création d’un environnement législatif favorable à la coopération économique.

Le Forum de Doha sur le droit, vise à examiner les dernières évolutions législatives et judiciaires, notamment à la lumière des transformations technologiques, sociales et économiques imposées par la quatrième révolution industrielle.

Le forum aborde également les cadres juridiques et réglementaires liés à l’investissement et aux technologies émergentes, les questions de gouvernance et les mécanismes de règlement des différends en matière d’investissement dans le droit qatari, ainsi que les mesures législatives et institutionnelles prises pour faire face aux défis juridiques susceptibles d’affecter les flux d’investissements.

Organisé par le ministère qatari de la Justice en collaboration avec la Cour internationale du Qatar et le Centre de règlement des différends du Qatar, le forum réunit près de 40 intervenants parmi les décideurs politiques, experts et juristes, et comprend des rencontres et tables rondes avec la participation d’environ 13 intervenants représentant une douzaine de pays.

Libé

Lu 37 fois

Tags : accompagnement des manifestations sportives, dispositif juridique marocain, Doha

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication