Le Brésil envisage une candidature pour le Mondial des clubs 2029

Le Brésil envisage de se porter candidat à l'organisation de l’édition 2029 du Mondial des clubs de la Fifa, a annoncé lundi le président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Samir Xaud.



«La campagne n’a pas encore commencé officiellement, mais il y a des discussions en coulisses. Nous allons travailler dans ce sens et nous estimons que le Brésil est apte à accueillir un événement d’une telle envergure », ajoutant que « cela exige beaucoup de dialogue et d’ajustements, mais nous allons présenter notre candidature pour 2029».

La Fifa n’a pas encore ouvert le processus officiel de candidatures pour désigner le pays hôte de la prochaine édition du tournoi.



La première édition du nouveau format élargi du Mondial des clubs s’est tenue l’an dernier aux Etats-Unis, avec une finale remportée par Chelsea face au Paris Saint-Germain.



Cette déclaration intervient le jour même d’une rencontre au Palais du Planalto à Brasilia entre Samir Xaud, le président de la Fifa Gianni Infantino et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Les échanges ont notamment porté sur l’organisation de la Coupe du monde féminine de football, que le Brésil accueillera en 2027.