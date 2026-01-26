Botola Pro D1 : UTS-Raja débouche sur un score de parité

L’Union de Touarga a fait match nul face au Raja de Casablanca, un but partout (1-1), dimanche au stade Al Madina à Rabat, lors de la 9e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Les locaux ont ouvert le score par le biais de Younes Dahmani (54e), alors que les visiteurs ont égalisé grâce à Mathias Oyewusi (57e).



Suite à ce match nul, les Verts stagnent à la quatrième place avec 16 points, tandis que le club rbati rejoint provisoirement l’Union Yaacoub El Mansour à la 14e place (6 pts).

Le COD Meknès, lui, s’est imposé sur la pelouse de la Renaissance de Zemamra par 2 buts à 1.

Les locaux ont ouvert le score par le biais de Yazid Fafa (47e), mais les visiteurs ont renversé la tendance grâce à Mestapha Sahd (62e) et Mouad Aounzou (pen 90+3).



Cette journée de reprise a été entamée samedi par trois matches, à savoir OD-DHJ : 0-1, MAS-FUS : 4-2 et USYM-IRT : 1-2. Sachant que cette 9ème manche a été amputée de trois rencontres : RSB-HUSA, WAC-ASFAR et KACM-OCS. Ces matches ont été ajournés en raison de l’engagement continental de l’ASFAR, de la RSB, du WAC et de l’OCS.