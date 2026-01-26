Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Botola Pro D1 : UTS-Raja débouche sur un score de parité

Le CODM surclasse la RCAZ

Lundi 26 Janvier 2026

Botola Pro D1 : UTS-Raja débouche sur un score de parité
Autres articles
L’Union de Touarga a fait match nul face au Raja de Casablanca, un but partout (1-1), dimanche au stade Al Madina à Rabat, lors de la 9e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

Les locaux ont ouvert le score par le biais de Younes Dahmani (54e), alors que les visiteurs ont égalisé grâce à Mathias Oyewusi (57e).

Suite à ce match nul, les Verts stagnent à la quatrième place avec 16 points, tandis que le club rbati rejoint provisoirement l’Union Yaacoub El Mansour à la 14e place (6 pts).
Le COD Meknès, lui, s’est imposé sur la pelouse de la Renaissance de Zemamra par 2 buts à 1.
Les locaux ont ouvert le score par le biais de Yazid Fafa (47e), mais les visiteurs ont renversé la tendance grâce à Mestapha Sahd (62e) et Mouad Aounzou (pen 90+3).

Cette journée de reprise a été entamée samedi par trois matches, à savoir OD-DHJ : 0-1, MAS-FUS : 4-2 et USYM-IRT : 1-2. Sachant que cette 9ème manche a été amputée de trois rencontres : RSB-HUSA, WAC-ASFAR et KACM-OCS. Ces matches ont été ajournés en raison de l’engagement continental de l’ASFAR, de la RSB, du WAC et de l’OCS.

Libé

Lu 75 fois

Tags : Botola Pro D1, CODM, RCAZ, score de parité, UTS-Raja

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication