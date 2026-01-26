Botola Pro D1 : UTS-Raja débouche sur un score de parité

Les locaux ont ouvert le score par le biais de Younes Dahmani (54e), alors que les visiteurs ont égalisé grâce à Mathias Oyewusi (57e).
Suite à ce match nul, les Verts stagnent à la quatrième place avec 16 points, tandis que le club rbati rejoint provisoirement l’Union Yaacoub El Mansour à la 14e place (6 pts).
Le COD Meknès, lui, s’est imposé sur la pelouse de la Renaissance de Zemamra par 2 buts à 1.
Les locaux ont ouvert le score par le biais de Yazid Fafa (47e), mais les visiteurs ont renversé la tendance grâce à Mestapha Sahd (62e) et Mouad Aounzou (pen 90+3).
Cette journée de reprise a été entamée samedi par trois matches, à savoir OD-DHJ : 0-1, MAS-FUS : 4-2 et USYM-IRT : 1-2. Sachant que cette 9ème manche a été amputée de trois rencontres : RSB-HUSA, WAC-ASFAR et KACM-OCS. Ces matches ont été ajournés en raison de l’engagement continental de l’ASFAR, de la RSB, du WAC et de l’OCS.