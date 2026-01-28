Augmenter la taille du texte
"Al-Kass" International Cup : L'équipe U18 de l'Académie Mohammed VI s’incline face au FC Barcelone en demi-finale

Mercredi 28 Janvier 2026

L’équipe U18 de l’Académie Mohammed VI de football s’est inclinée, lundi au stade Mansour (complexe de l’Académie Aspire) à Doha, face au FC Barcelone sur le score de 3 buts à 1, en demi-finale de la Coupe internationale "Al-Kass".

Dès l’entame de la rencontre, le FC Barcelone a exercé une forte pression offensive, parvenant à ouvrir le score grâce à une frappe puissante de Hugo Lugnás, depuis l’extérieur de la surface, qui a trouvé le chemin des filets à la 8ème minute.

L’Académie Mohammed VI a rapidement réagi par l’entremise d’Elyas El Bayan, auteur d’un superbe tir logé dans la lucarne du gardien barcelonais (15e).

En seconde mi-temps, la formation espagnole a réussi à ajouter deux buts en l’espace de deux minutes. Ruslan Hernando a d’abord repris un centre pour porter le score à 2-1 (59e), avant que Hugo Lugnás ne signe son doublé à la 60ème minute, sur une action similaire.
L’Académie Mohammed VI a été contrainte d’achever la rencontre en infériorité numérique après l’expulsion de Wadiî Aznass, suite à une intervention sur le joueur du FC Barcelone, Ahmed El Barkan (80è+3).

Lors de la conférence de presse tenue à l’issue de cette rencontre, l’entraîneur de l’équipe U18 de l’Académie Mohammed VI, Khalid Skatt, a salué la prestation de ses joueurs malgré la défaite, soulignant que la première période avait été équilibrée et que son équipe avait réussi à tenir tête à une formation barcelonaise disposant de joueurs de grande qualité.

Il a relevé que ce tournoi a offert à son équipe l’opportunité de se mesurer à des adversaires de très haut niveau, estimant que l’affrontement face au FC Barcelone constituait une expérience enrichissante pour cette génération, appelée à évoluer face à des joueurs dotés de grandes capacités, tout comme lors des confrontations avec d’autres équipes, à l’instar de l’Académie Aspire.

Le technicien marocain a ajouté que l’ensemble des matchs disputés par son équipe ont constitué des expériences importantes et précieuses, assurant que ces acquis seront exploités à l’avenir afin de poursuivre le développement de cette catégorie.

A noter que cette compétition, qui réunit les plus grands talents émergents issus de différentes régions du monde, vise à mettre en lumière leurs compétences exceptionnelles.

Libé

Lu 10 fois

Tags : Académie Mohammed VI, Al-Kass, demi-finale, équipe U18, FC Barcelone, International Cup

