Tenue à Rabat de la 2ème réunion de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE

Les travaux de la 12e réunion annuelle de la Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne se sont ouverts, mercredi à Rabat, sous la coprésidence de Lahcen Haddad, représentant le Parlement du Maroc, et de Ruggero Razza, représentant le Parlement européen.



Cette réunion annuelle, qui intervient après le lancement du Nouveau pacte européen pour la Méditerranée, vise à consolider la coopération entre l'UE et ses partenaires du Sud, en mettant l’accent sur la promotion des intérêts communs et des avantages partagés, pour une région plus stable, prospère et interconnectée.



S'exprimant à cette occasion, M. Haddad a indiqué que cette réunion, tenue après plus de deux ans d'interruption, intervient dans un contexte régional et international particulier, marqué par le croisement des défis sécuritaires, économiques et climatiques, et ceux migratoires, rendant le dialogue entre les institutions législatives plus qu'une nécessité, voire un devoir politique et moral pour renforcer la confiance et la coopération entre les deux rives de la Méditerranée.



"Le contexte régional actuel caractérisé par la montée des menaces dans la région du Sahel, la prolifération des réseaux terroristes et du crime organisé, ainsi que par des défis croissants, climatiques et énergétiques, impose une approche globale intégrant sécurité, développement, stabilité et intégration régionale", a-t-il souligné.



Depuis sa création, la Commission parlementaire mixte Maroc–UE s'est affirmée comme un pilier institutionnel du dialogue parlementaire constructif et un mécanisme d’accompagnement de l’évolution des relations stratégiques entre le Maroc et l'UE dans divers domaines, a rappelé M. Haddad, pour qui ces relations reposent sur des principes de confiance, de respect mutuel et de responsabilité partagée, des valeurs que SM le Roi Mohammed VI veille à consacrer dans le cadre d'un partenariat équilibré et tourné vers l'avenir.



Il a, d'autre part, a mis en avant le rôle vital des relations économiques et commerciales entre le Maroc et l’UE, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture et de la pêche maritime, soulignant qu’il s’agit de "partenariats au service de notre sécurité alimentaire et énergétique, incarnent l’esprit de destin partagé qui nous unit".



De son côté, M. Razza a affirmé que le Maroc, un partenaire unique dans son genre au niveau de la région du bassin méditerranéen, joue un rôle important en Afrique, notant que le partenariat unissant le Royaume et l'UE consacre les intérêts partagés et les valeurs communes.



Il a, en outre, estimé que la commission parlementaire mixte constitue une plateforme essentielle pour encourager le dialogue, la coopération et la compréhension mutuelle entre les parlementaires marocains et européens, mettant l'accent sur la nécessité de renforcer ce partenariat tout en oeuvrant à promouvoir les priorités communes.



Rappelant le contexte de cette réunion annuelle marqué par les conflits que connaît la région et les crises humanitaires et menaces urgentes engendrées par le changement climatique, le représentant du Parlement européen a relevé que ces défis nécessitent une action plus forte et unifiée, ainsi que des efforts communs qui ne se limitent pas à la seule action gouvernementale, mais impliquent également une action parlementaire agissante.



Il a fait observer que la coopération entre les deux institutions législatives marocaine et européenne, qui s'étend aux régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, revêt une grande importance.



Les deux présidents de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE avaient convenu, le 8 juillet dernier, lors d'une réunion par visioconférence, de tenir la 12e réunion annuelle de la Commission fin octobre 2025 à Rabat.



Ils ont également réitéré leur volonté commune de construire une vision partagée fondée sur la paix, la sécurité et le développement inclusif.