Tanger Med dans le Top 20 mondial des ports à conteneurs

Tanger Med a rejoint le Top 20 mondial des ports à conteneurs, selon le dernier classement de référence publié, ce mois de mars, par la société d’analyse maritime Alphaliner.



Tanger Med grimpe ainsi de 3 places dans ce classement, se plaçant désormais au 19ème rang mondial sur 500 ports à conteneurs au monde, d’après le classement d'Alphaliner, basée en France.



Le Royaume fait ainsi son entrée dans le club restreint des pays figurant dans ce Top 20 mondial, des pays suivants : Chine, Singapour, Corée, Amérique, Hong Kong, Emirats Arabes Unis, Malaisie, Pays-Bas, Belgique, Thaïlande, Taïwan et Vietnam. Il devient le 1er pays africain à avoir intégré ce Top 20 mondial.



En 2023, Tanger Med, dont l’intégration dans le Top 20 mondial était prévue pour 2027, a surpassé des ports importants, comme ceux de New York et de Hambourg, classés respectivement 21ème et 22ème au niveau mondial. Au niveau européen, il détrône le 3ème port en Europe dans ce classement et se positionne après le port de Rotterdam (13ème) et d’Anvers/Bruges (15ème), alors qu’aucun port espagnol ne figure dans ce Top 20 mondial.



Pour rappel, en 2022, le port de Valence était classé à la 30ème place mondiale, suivi par le port de Pirée (Grèce) à la 31ème place. Le port d’Algésiras a, quant à lui, été classé à la 42ème place mondiale.



Selon le classement d’Alphaliner, Tanger Med a connu également en 2023 la 2ème meilleure évolution annuelle en pourcentage dans ce Top 20 mondial, avec une hausse de +13,4%, après Qingdao (16,9%).