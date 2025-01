Tanger: Baisse de 0,6% de l'IPC en novembre dernier

L’indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville de Tanger a diminué de 0,6% en novembre dernier par rapport au mois précédent, et augmenté de 0,3% en glissement annuel.



L’indice des prix des produits alimentaires a diminué de 1,3% en novembre dernier par rapport à octobre, en raison de la baisse des prix des "Fruits" de 8,8%, des "Poisson et fruits de mer" de 8,6%, des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 2,2%, des "Légumes" de 0,5% et des "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,4%, indique une note d'information de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



La variation mensuelle de l'indice des produits non alimentaires a également décru de 0,1%, suite à la baisse des prix du "Transport" de 0,7%, des "Loisirs et culture" de 0,3% et des "Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer" de 0,2%, rapporte la MAP.



Par ailleurs, l’augmentation de l’indice des divisions "Communication" de 0,4%, des "Articles d'habillement et chaussures" de 0,3% et des "Biens et services divers" de 0,2%, ainsi que la stagnation des indices des autres divisions n’ont pas impacté l'évolution générale, précise la même source.



Sur un an, l’indice des prix des produits alimentaires s’est décliné à 0,5% en novembre dernier, sous l'effet de la baisse des prix des "Légumes" de 14,5%, des "Huiles et graisses" de 2,3%, des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 1,8%, des "Lait, fromage et oeufs" de 0,6%, et des "Fruits" de 0,1%.



D’autre part, l’augmentation des prix de "Viandes" de 12%, des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 7,2%, du "Café, thé et cacao" de 3,9%, des "Poisson et fruits de mer" de 2,1%, des "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 1,9% et des "Pain et céréales" de 0,5% n’ont pas impacté l'évolution générale.



En revanche, la variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a augmenté de 0,8%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 3,3% pour la division du "Transport" et une augmentation de 5,5% pour la division des "Restaurants et hôtels".



L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socioéconomiques.