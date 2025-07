Bourse : le Masi gagne 1,23% du 21 au 25 juillet

Le MASI, indice principal de la Bourse de Casablanca, a progressé de 1,23% durant la semaine du 21 au 25 juillet 2025, pour s'établir à 19.404,8 points (pts).



Le MASI 20, qui reflète la performance des 20 entreprises les plus liquides, a gagné 1,03% à 1.594,41 pts et le MASI ESG, indice des entreprises les mieux notées en matière ESG selon Moody's ESG Solutions, a augmenté de 1,18% à 1.334,36 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations, a progressé de 1,64% à 1.848,89 pts.



Sur le plan sectoriel, les indices "Sylviculture et papier" (+9,41%), "Mines" (+6,54%) et "Industrie agricole" (+4,72%) ont enregistré les plus fortes hausses, rapporte la MAP.

En revanche, les plus fortes baisses ont été accusées par les secteurs "Agroalimentaire et production" (-5,94%), "Ingénieries et biens d'équipement industriels" (-0,72%) et "Transport" (-0,65%).



Les échanges ont atteint plus de 3 milliards de dirhams (MMDH) réalisés principalement sur le marché central "Actions", et dominés par les transactions sur Vicenne (27,32%), Bank of Africa (11,44%) et TGCC (11,17%).



La capitalisation boursière a, quant à elle, dépassé les 1.022,9 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les meilleures performances de la semaine ont été observées sur Vicenne (+29,43% à 447 DH), Balima (+23,39% à 277 DH), Minière Touissit (+11,39% à 2.650 DH), Med Paper (+9,41% à 31,51 DH) et SMI (+8,23% à 2.695 DH).



À l'inverse, les plus fortes baisses ont concerné Rebab Company (-10% à 90 DH), Cosumar (-9,02% à 242 DH), Oulmès (-4,01% à 1.150 DH), Ib Maroc.com (-2,86% à 68 DH) et Unimer (-2,44% à 160 DH).