Stellantis Maroc et le GCAM s'engagent pour une micro-mobilité accessible au monde rural

Stellantis Maroc et le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), à travers ses filiales Tamwil El Fellah et ARDI Microfinance, ont annoncé, vendredi, la signature d'une convention de partenariat visant à faciliter l'accès au financement du FIAT TRIS, solution de micro-mobilité électrique dédiée aux besoins des populations agricoles et rurales.



Conclu en marge du 18ème Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), ce partenariat a pour objectif d'accompagner les petits et moyens agriculteurs, les coopératives, les associations agricoles, ne remplissant pas les conditions d'accès au financement bancaire classique, ainsi que les particuliers porteurs d’activités génératrices de revenus, en leur proposant des solutions de financement adaptées pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire répondant aux réalités du terrain et respectueux de l'environnement, indiquent les deux parties dans un communiqué conjoint.



Ce dispositif vise à lever les freins financiers à l'acquisition de solutions de mobilité professionnelles et à soutenir durablement l'activité économique en milieu rural tout en facilitant l'exercice des activités agricoles et para agricoles, à travers l'encouragement de l'usage du FIAT TRIS pour notamment "le transport de fruits et légumes depuis les exploitations vers les marchés locaux ou les points de collecte" et "le déplacement d'outils, de matériel et d’intrants agricoles entre les parcelles et les zones de stockage", fait savoir la même source.



Il s'agit aussi de "la logistique de proximité pour les coopératives et groupements agricoles", "des activités de distribution rurale pour les petits commerçants et porteurs d'activités génératrices de revenus" et "des services agricoles de terrain nécessitant des déplacements fréquents avec du matériel protégé des intempéries", rapporte la MAP.



Cité dans le communiqué, Yves Peyrot des Gachons, Président Directeur Général de Stellantis Maroc, a déclaré : "Ce partenariat avec le Groupe Crédit Agricole du Maroc s'inscrit pleinement dans notre volonté de rendre la mobilité utile plus accessible, notamment pour les agriculteurs et les acteurs du monde rural. Le FIAT TRIS, et en particulier sa version Cargo Box, apporte une réponse concrète aux besoins du terrain. Grâce à ce dispositif de financement, nous levons un frein majeur à son adoption".



De son côté, Mohammed Fikrat, Président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc, a dit : "A travers Tamwil El Fellah et ARDI Microfinance, notre Groupe réaffirme son engagement en faveur de l'inclusion financière et l'accompagnement du développement du monde agricole et rural. Ce partenariat avec Stellantis Maroc permet d’offrir aux bénéficiaires des solutions de financement adaptées pour améliorer leur mobilité grâce aux solutions électriques offertes par Stellantis, renforcer leur activité économique et soutenir le développement durable des territoires ruraux".

Grâce à ce partenariat, les bénéficiaires pourront accéder à des financements adaptés à leurs besoins selon les critères d'éligibilité propres à Tamwil El Fellah et ARDI Microfinance.