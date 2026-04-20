Maroc Telecom enregistre une croissance du chiffre d’affaires et maintient une rentabilité solide au T1 2026

Le groupe Maroc Telecom a enregistré des performances globalement solides au premier trimestre 2026, avec un chiffre d’affaires consolidé de plus de 9,32 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 5% par rapport à la même période de 2025.



Cette progression est portée par la bonne dynamique des filiales Moov Africa (+8,5%) et la stabilisation des activités au Maroc (+0,7%), selon un communiqué du Groupe. Les revenus au Maroc atteignent près de 4,6 MMDH, soutenus par la croissance conjointe du Mobile et du Fixe, stimulée par l’engouement pour la Data.



A l’international, le chiffre d’affaires dépasse 5 MMDH, grâce notamment à la hausse de la Data Mobile, de la Data Fixe et des services de Mobile Money, malgré un environnement concurrentiel et réglementaire difficile.



Le Groupe souligne que cette performance confirme une dynamique de croissance appuyée par l’élargissement de la base clients, l’adaptation des offres et une politique d’investissement soutenue dans les infrastructures très haut débit, au Maroc comme en Afrique subsaharienne. La maîtrise des coûts contribue également au maintien d’une profitabilité élevée.



Sur le plan des résultats, le résultat net part du groupe (RNPG) s’établit à plus de 1,3 MMDH, en baisse de 3,4%, impacté principalement par la contribution sociale de solidarité (CSS).

En revanche, les indicateurs opérationnels sont bien orientés. Le résultat opérationnel (EBITA) consolidé atteint 2,74 MMDH, en progression de 4,1%, avec une marge d’exploitation de 29,5% (-0,3 point). L’EBITDA ajusté s’élève à 4,66 MMDH, en hausse de 6,1%, pour une marge maintenue à un niveau élevé de 50% (+0,5 point).



Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO ajustés) totalisent 2,26 MMDH, en amélioration de 13,8%, portés par la croissance de l’EBITDA.



Au Maroc, l’EBITDA ajusté ressort à 2,46 MMDH (+2%), avec une marge de 53,7% (+0,6 point), tandis que l’EBITA atteint plus de 1,63 MMDH (+2%), pour une marge de 35,8% (+0,4 point).



A l’international, l’EBITDA s’établit à 2,19 MMDH, en progression de 11,2%, avec une marge de 43,8% (+1,1 point), soutenue par l’amélioration de la marge brute et la maîtrise des coûts. L’EBITA atteint 1,11 MMDH, en hausse de 7,4%, malgré l’augmentation des charges d’amortissement liées aux investissements récents.

Dans l’ensemble, Maroc Telecom confirme la solidité de ses fondamentaux financiers et sa capacité à conjuguer croissance du chiffre d’affaires et performance opérationnelle.