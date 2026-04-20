L'ONCA et la DGM s'allient pour développer et améliorer les services agro-météorologiques

L'Office national du conseil agricole (ONCA) et la Direction générale de la météorologie (DGM) ont signé, vendredi à Meknès, une convention-cadre stratégique relative au Réseau Climatique d'Etat (RCE), dédiée au développement et à l'amélioration des services agro-météorologiques au bénéfice du secteur agricole.



Conclu en marge du 18ème Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), en présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, ce partenariat vise à intégrer les stations météorologiques automatiques de l'ONCA dans ledit réseau et de faire bénéficier l'Office des données météorologiques et climatologiques issues des stations RCE.



Signée par le directeur général de l’ONCA, Hicham Rahali, et le directeur général de la météorologie, Mohamed Dkhissi, cette convention-cadre vient également appuyer l'initiative gouvernementale de mise en place du RCE, impliquant les différentes entités nationales disposant de stations météorologiques automatiques et ayant pour but d'élargir et d'optimiser le réseau d'observation météorologique, en plus de favoriser l'échange sécurisé des données météorologiques et climatologiques.



Les deux parties définissent ainsi les modalités de mise en réseau des stations météorologiques automatiques de l'ONCA avec le RCE, de maintenance et d’étalonnage des capteurs météorologiques de l’Office, tout en s'engageant à garantir la fiabilité et la précision des données collectées conformément aux normes internationales de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), rapporte la MAP.



Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le DG de l'ONCA a indiqué que l'Office vise l'amélioration et le développement des données agro-météorologiques au service de l'agriculture nationale.

L'ONCA, a-t-il fait savoir, mettra à la disposition du RCE une centaine de stations automatiques pour développer les données au service de l'agriculture.



Pour sa part, le directeur général de la météorologie a souligné l'importance stratégique de la convention qui s'inscrit dans le cadre du déploiement du RCE.



"Le Réseau Climatologique d'Etat constitue une plateforme unique de mutualisation, les données seront interconnectées et centralisées au sein de la DGM, garantissant ainsi leur pérennité et leur fiabilité", a-t-il expliqué, mettant l'accent sur trois bénéfices majeurs de ce partenariat, à savoir l'unicité de l'information, la qualité technique et la souveraineté des données.



Par ailleurs, ce partenariat favorisera l’accès de l’ONCA à un ensemble de données météorologiques et climatologiques, contrôlées, validées et fiables, à même de développer des services de conseil agricole adaptés et d'exploiter les nouvelles technologies de gestion des métadonnées afin d'éclairer les décisions publiques et de moderniser durablement les services agrométéorologiques destinés au secteur agricole.