Luxembourg : Mission économique de haut niveau du 4 au 7 mai au Maroc

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Cette mission officielle réunira des responsables institutionnels de premier plan, notamment la Chambre de commerce du Luxembourg, qui conduira une délégation économique composée d’une vingtaine d’entreprises opérant dans divers secteurs, indique un communiqué de Luxembourg Trade and Investment Office (LTIO) Casablanca.
Alors que le Maroc connaît une accélération majeure de ses investissements dans les infrastructures, l’industrie et les télécommunications, cette mission constitue un levier stratégique pour intensifier les synergies économiques, relève le communiqué.
A travers un programme dense de rencontres institutionnelles et de terrain, ladite mission vise à favoriser les échanges directs entre acteurs publics et privés et à identifier de nouvelles opportunités d’affaires, rapporte la MAP.
Le socle des relations bilatérales est déjà bien ancré, souligne la même source, notant que le Grand-Duché compte aujourd'hui parmi les dix principaux investisseurs étrangers au Royaume.
De son côté, le Maroc s’affirme comme l’un des partenaires les plus dynamiques du Luxembourg en Afrique. Dans ce contexte, cette visite vise à renforcer une ambition commune et à pérenniser un partenariat fondé sur des intérêts mutuels.
Ainsi, un Forum économique Maroc–Luxembourg sera co-organisé avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) le 5 mai 2026.
Ce rendez-vous mobilisera les dirigeants d’entreprises des deux pays autour de projets d'investissement conjoints et marque une étape fondamentale dans la consolidation des liens bilatéraux.