Le pôle Élevage, cœur battant du 18ème SIAM

Ici, les allées vibrent au rythme des bêlements, des meuglements et des éclats de voix émerveillés. Au 18ème Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), le pôle "Élevage" n’est pas seulement un espace d’exposition, mais un lieu de vie, de transmission et d’émotion, où petits et grands redécouvrent avec fascination, un pan essentiel de l’agriculture nationale.



Dès l’entrée, les visiteurs sont happés par une atmosphère singulière. Entre les enclos soigneusement aménagés, les échanges spontanés avec les éleveurs et les démonstrations, le pavillon se transforme en véritable scène vivante où se mêlent savoir-faire ancestral et pratiques modernes.

Réunissant plus de 200 éleveurs venus des différentes régions du Royaume, le pôle "Élevage" offre une diversité remarquable de races bovines, ovines et caprines, locales et importées. Cette pluralité illustre les efforts continus de sélection et d’amélioration génétique, mais aussi la volonté de préserver un patrimoine animal adapté aux spécificités des terroirs marocains.



Au fil des allées, chaque stand devient un espace de démonstration et de transmission. Les éleveurs prennent le temps d’expliquer leurs méthodes, de présenter leurs meilleures bêtes et de partager leur expérience avec un public curieux et attentif. Cette proximité directe constitue l’une des grandes forces du pôle, en rapprochant producteurs et consommateurs dans un même espace d’échange.



"La participation au SIAM constitue une opportunité privilégiée pour valoriser la qualité de notre cheptel et favoriser des échanges directs avec les autres professionnels du secteur. C'est dans ce cadre que se concrétisent de véritables opportunités, qu’il s’agisse de transactions, de partenariats ou encore de partage d’expériences", confie à la MAP Lahcen, éleveur exposant originaire de Sefrou, insistant sur l'importance de ce rendez-vous annuel.

Au-delà de son rôle économique, le pôle "Élevage" séduit également par sa dimension immersive et éducative. Pour de nombreux visiteurs, notamment les citadins, il constitue une véritable porte d’entrée vers le monde agricole, souvent méconnu.



"La proximité avec les animaux permet de mieux appréhender les conditions de leur élevage et, surtout, de prendre pleinement conscience du travail qui sous-tend les produits que nous consommons. C’est une expérience marquante que mes enfants ne sont pas près d’oublier", souligne Badr, un habitant de Salé, venu visiter le Salon en famille.

Cette affluence soutenue confirme l’attrait constant du pôle, qui reste l’un des espaces les plus vivants du Salon, traduisant l’intérêt croissant du public pour les questions liées à l’alimentation, à l’origine des produits et aux conditions de production.



Dans la même veine, le pôle "Élevage" joue un rôle pédagogique majeur, en sensibilisant les visiteurs aux enjeux de la filière animale, notamment en matière de qualité, de traçabilité et de durabilité. Il contribue ainsi à renforcer le lien entre le monde rural et urbain, dans un contexte où ils tendent parfois à s’éloigner.

Cet espace constitue un véritable hub professionnel, favorisant les échanges commerciaux et les partenariats entre les acteurs de la filière. Éleveurs, coopératives, investisseurs et opérateurs s’y retrouvent pour explorer de nouvelles opportunités, dans un environnement propice au networking et au partage d’expertise.

Dans un contexte marqué par les défis climatiques, notamment la sécheresse, le pôle élevage met en lumière les efforts déployés pour renforcer la résilience du secteur. Modernisation des exploitations, amélioration de l’alimentation animale, valorisation des races locales et optimisation des chaînes de valeur figurent parmi les axes prioritaires portés par les politiques publiques.



Les concours d’élevage organisés tout au long du Salon viennent ainsi consacrer l’excellence des éleveurs marocains, en mettant en avant les meilleures performances et en stimulant l’émulation au sein de la filière. Ces moments forts attirent aussi bien les professionnels que le grand public, curieux de découvrir les spécimens primés.

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 18ème SIAM se tient jusqu’au 28 avril à Meknès sous le thème "Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire", suivant un fil conducteur qui trouve dans le pôle élevage une illustration concrète, vivante et résolument tournée vers l’avenir.



Par Aymane El Idrissi.