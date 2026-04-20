Port de Boujdour: Baisse de 35% des débarquements de la pêche à fin mars

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Boujdour ont enregistré, durant les trois premiers mois de l'année en cours, une baisse de 35% en poids et de 6% en valeur, selon l'Office national des pêches (ONP).



Les quantités débarquées dans ce port se sont élevées à fin mars dernier à 2.029 tonnes (T), contre 3.124 T à la même période de 2025, pour une valeur marchande de 116,17 millions de dirhams (MDH), contre 123,36 MDH un an auparavant, précise l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèces, les quantités de poissons pélagiques débarquées ont chuté de 76 % pour atteindre 107 T, correspondant à une valeur de 1,20 MDH, contre 454T générant des recettes estimées à 2,34 MDH à fin mars 2025 (-49 %).



De même, les captures des poissons blancs au niveau de cette infrastructure portuaire ont reculé de 46 % pour s'établir à 823 T, pour une valeur estimée à 22,04 MDH (-41%), contre 37,40 MDH/1.519 T un an auparavant.

Concernant les céphalopodes, les débarquements ont reculé de 5% en volume avec 1.099 T, pour des recettes de 92,93 MDH (+11 %), contre 1.151 T et 83,62 MDH à la même période de 2025.



Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 89.895 T à fin mars dernier, en baisse de 34% par rapport à la même période une année auparavant.

En valeur, ces débarquements ont reculé de 3% à plus de 3,11 milliards de dirhams (MMDH), contre plus de 3,21 MMDH en glissement annuel.