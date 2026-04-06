GPC accélère la réalisation de son projet industriel de 200 MDH

GPC, filiale du Groupe YNNA et acteur de référence de l’emballage en papier et carton, annonce, à l’occasion du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM-2026), une nouvelle étape de son développement, marquée par l’avancement de son projet industriel de 200 millions de dirhams (MDH) et le lancement de solutions d’emballage innovantes à destination des filières agricoles.



Dans ce cadre, GPC poursuit la réalisation de sa nouvelle unité industrielle à Agropolis Meknès, dont le taux d’avancement dépasse 50% et dont la mise en service est prévue fin 2026, fait savoir l’entreprise dans un communiqué.

Cet investissement structurant vise à renforcer la proximité avec les bassins de production et à accompagner la croissance des filières agricoles stratégiques, notamment les agrumes et les rosacés, souligne la même source.



Parallèlement, GPC dévoile et lance au SIAM 2026 une nouvelle génération d’emballages agricoles, conçus pour répondre aux exigences des marchés internationaux et soutenir la montée en gamme du "Made in Morocco", rapporte la MAP.



Parmi les innovations présentées figurent notamment un emballage 10 kg dédié à l’export des agrumes et des solutions spécifiques pour les fruits rouges, les avocats et les poivrons.

Ces solutions s’appuient sur une technologie d’impression digitale unique au Maroc et en Afrique, permettant une personnalisation avancée et une meilleure valorisation des produits à l’export.



"A travers notre participation au SIAM 2026, nous affirmons notre ambition d’accompagner durablement la transformation des filières agricoles marocaines", indique Mounir El Bari, directeur général de GPC Papier et Carton.



"L’investissement engagé à Meknès traduit notre volonté de nous rapprocher des bassins de production Fès/Meknès et de soutenir la montée en gamme du “Made in Morocco” à l’export", a souligné M. EL Bari.

Et de noter que parallèlement, les innovations de l’entreprise en matière d’emballage permettent aux clients de mieux valoriser leurs produits sur les marchés internationaux, tout en répondant aux exigences croissantes en matière de durabilité.



Présente au Maroc à travers plusieurs sites industriels (Kénitra, Mohammédia, Meknès, Agadir et Berkane), GPC s’impose comme un partenaire stratégique des secteurs industriel et agricole, avec plus de 50% de part de marché dans l’industrie et près de 35% dans l’agriculture.

Cette dynamique de croissance s’appuie sur des capacités industrielles solides, avec une production nationale dépassant 220.000 tonnes de carton ondulé.



A travers sa participation au SIAM 2026, GPC confirme son rôle de partenaire stratégique des filières agricoles et industrielles, au service de la compétitivité et du rayonnement du "Made in Morocco".