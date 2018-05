Statu quo pour le Onze national au classement FIFA

La sélection nationale de football occupe toujours la 42e position au classement de la Fédération internationale de football (FIFA) du mois de mai 2018, publié ce jeudi.

Qualifiés pour la phase finale du Mondial 2018 en Russie, les Lions de l'Atlas pointent à la 4ème place au niveau de l'Afrique avec 681 points derrière la Tunisie, 14e (1012), le Sénégal, 28e (825) et la RD du Congo, 38e (711).

Le Maroc est suivi dans ce classement par l’Egypte 46e (636), le Nigeria 47e (635), le Cameroun 50e (603) et le Ghana 50e (603).

Par ailleurs, l'Allemagne a conservé sa place à la tête du classement mensuel FIFA et marqué par une grande stabilité, le Brésil et la Belgique complétant le podium.

Le Top 10 n'a pas évolué, la Suisse et la France occupant respectivement les 6e et 7e rangs, derrière le Portugal et l'Argentine mais devant l'Espagne toujours à la 8e place.

A moins d'un mois du coup d'envoi du Mondial en Russie (14 juin-15 juillet), le faible nombre de matchs disputés (7) a entraîné très peu de changements dans le classement du Top 50.