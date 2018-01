Sneijder : J’ai choisi de venir à Al Gharafa pour jouer au foot

Le milieu néerlandais Wesley Sneijder a affirmé avoir refusé des offres venues “de partout” pour signer à Al Gharafa, au Qatar, où il a été transféré vendredi en provenance de Nice (L1).

“Pour être honnête j’ai choisi de venir ici pour jouer au foot”, a dit le joueur de 33 ans lors de sa présentation lundi. Après seulement cinq mois décevants avec Nice, il a signé pour 18 mois avec le club de milieu de tableau qatarien (7e sur 12), où il pourrait débuter vendredi.

“Il y a eu des spéculations à propos du fait que j’allais partir aux Etats-Unis, en Chine ou ailleurs, mais je n’ai lu nulle part que j’irais au Qatar”, s’est-il amusé. “Bien sûr j’ai reçu d’autres offres, venues de partout”.

Des proches du joueur ont évoqué des propositions venues de clubs au Mexique et au Brésil notamment.

“Je me sens le bienvenu ici et je suis très heureux d’avoir choisi Al Gharafa. J’ai hâte de commencer à m’entraîner demain et d’aider l’équipe”, a-t-il ajouté, rapporte l’AFP.

Le club a souligné qu’il avait déjà tenté de faire signer le joueur néerlandais le plus capé (133 sélections) en 2014.

L’ex-joueur de l’Inter Milan, de l’Ajax Amsterdam, du Real Madrid, vice-champion du monde en sélection nationale, va devenir l’une des têtes d’affiche du championnat qatarien aux côtés de l’Espagnol Xavi, ex-Barcelonais qui évolue dans les rangs de la formation d’Al Sadd.