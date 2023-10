Séisme d'Al Haouz: Vaste opération d’établissement de la CINE au profit de la population deTaroudant

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a lancé, mercredi à la commune rurale de Tizi N'Test (province de Taroudant), une vaste opération d’établissement et de renouvellement de la Carte d’identité nationale électronique (CINE) au profit de la population touchée par le séisme du 8 septembre dernier.



Pour garantir le bon fonctionnement de cette opération qui intervient conformément aux Hautes Orientations Royales visant à venir en aide aux zones affectées par cette catastrophe naturelle, il a été procédé à la mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaire afin de permettre un meilleur accueil des personnes ciblées par cette action, et leur faciliter la tâche.



Dans ce sens, quatre unités mobiles dotées des moyens technologiques et des ressources humaines nécessaires, parcourront les différents douars relevant de la province de Taroudant à même de permettre aux citoyens ayant perdu leurs documents d'identité sous les décombres ou dont les cartes sont expirées, d'obtenir de nouvelles CINE.



Dans une déclaration à la MAP, Abdelkrim Eddardari, chef du service de la documentation et des titres identitaires, relevant du district provincial de Taroudant, a indiqué que cette opération menée en étroite coordination avec les autorités locales, bénéficiera à l’ensemble des citoyens tous âges confondus avec exonération des droits de timbre.



Et d’ajouter que ces unités mobiles sont équipées d’ateliers de photographie connectés automatiquement aux systèmes d'information de traitement des dossiers des CINE.