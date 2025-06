Une masterclass pour renforcer les capacités des femmes en matière d'Intelligence artificielle

Une masterclass visant à renforcer les capacités des femmes en matière d'Intelligence artificielle a été organisée, samedi à Tanger, à l’initiative de la Fondation ConnectinGroup International, avec le soutien de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté.



Tenue en partenariat avec l’Université Abdelmalek Essaâdi et l’Ecole nationale de commerce et de gestion de Tanger, sous le thème “L’Intelligence artificielle: levier d’opportunités pour les femmes”, cette masterclass a pour but de sensibiliser aux opportunités et défis que l’IA présente pour les femmes et de renforcer leurs compétences en IA, en science des données et en éthique de l'IA.



La vice-présidente de la Fondation ConnectinGroup International, Ibtissam Setti, a souligné à cette occasion que cette masterclass s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un partenariat fructueux entre la fondation, l'université et l'école, visant à renforcer les liens de coopération, d'ouverture et de dialogue entre l'université et la société civile.



Ce partenariat offre l’occasion de développer des initiatives concrètes visant à intégrer les femmes et les jeunes dans des projets sociaux à fort impact, et à orienter les efforts vers la formulation de solutions réalistes fondées sur la science et l'innovation au profit des femmes, a-t-elle ajouté.



Elle a, en outre, relevé que l’IA est un outil capable d'instaurer l'équité et l'égalité, s’il est conçu de manière inclusive et intègre tous les segments de la société, expliquant que cela passe par le renforcement de la représentation des femmes dans les institutions décisionnelles technologiques, en augmentant le pourcentage de femmes parmi les professionnels de l'IA, qui n'est actuellement que de 20%, ainsi que le respect des normes de transparence, d'équité, de diversité et d'inclusion dans la conception des technologies.



Pour sa part, Assia Bouzkri, membre du bureau national de la Fondation, a indiqué que cette masterclass, qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel de la Fondation, vise à renforcer les opportunités d'emploi des femmes, notamment les diplômées des instituts et écoles universitaires, leur permettant ainsi de s'intégrer dans les professions et emplois d'avenir.



L'intelligence artificielle est devenue un moteur essentiel de l'économie et de l'innovation dans tous les secteurs, a-t-elle souligné, relevant néanmoins que cette technologie pourrait creuser davantage l'écart entre les femmes et les hommes si les femmes ne parviennent pas à maîtriser les outils et à développer leurs compétences.



Quant à Mouhssine Lakhdissi, encadrant de la masterclass, il a noté que cette session s’inscrit dans le cadre de la mobilisation de la société civile en faveur de l'autonomisation des femmes, faisant savoir que l'impact de l'intelligence artificielle est devenu significatif dans tous les domaines de la vie, ce qui nécessite de renforcer les capacités des femmes dans ce domaine.



Il est à rappeler que l'Université Abdelmalek Essaâdi et la Fondation ConnectinGroup International (FCGI) ont signé, en juin 2024, une convention-cadre de partenariat visant à renforcer l'implication des femmes dans la prise de décision et à intégrer l'approche genre dans les politiques publiques, à travers l'encadrement scientifique, l'organisation de conférences et l'animation d'ateliers de formation pour les étudiants et étudiantes dans les domaines du leadership, du développement personnel, du genre et du développement durable.