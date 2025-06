Tahar Ben Jelloun présente le livre de son exposition "De l'écriture à la peinture"

Le livre de l’exposition "De l'écriture à la peinture" de Tahar Ben Jelloun a été présenté, mardi, au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, en présence d’un parterre de personnalités de divers horizons.



Ce catalogue, richement illustré, est conçu comme un prolongement de cette exposition rétrospective, qui se poursuit jusqu'au 30 juin. Il offre aux lecteurs une immersion dans l’univers pictural de l’artiste, ponctué de témoignages, de fragments poétiques, d’archives littéraires et de textes signés par des spécialistes de l’art contemporain.



L’ouvrage constitue non seulement un outil de mémoire et de transmission, mais également une célébration du talent littéraire et pictural de l'un des plus grands intellectuels contemporains, offrant ainsi aux lecteurs une immersion dans l’univers de Tahar Ben Jelloun.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, a indiqué que l’exposition "De l'écriture à la peinture" a connu un franc succès auprès des visiteurs et du grand public marocain, ajoutant que Tahar Ben Jelloun est un grand homme de littérature et un éminent artiste "qui écrit avec les couleurs et peint avec les mots".



"Cette exposition souligne aussi l'intérêt d'ouvrir les portes de ce musée aux artistes et aux écrivains peintres", a-t-il ajouté, soulignant, par ailleurs, que le Maroc œuvre, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à démocratiser l'accès à l’art et à la culture.



Pour sa part, Tahar Ben Jelloun a affirmé que ce catalogue constitue un prolongement tangible de l'exposition, expliquant qu’il rassemble non seulement les œuvres exposées, mais aussi des textes d’amis et de personnalités du monde de la culture, notamment Aziz Daki, Boubker Temli, Jérôme Clément, ainsi que Mehdi Qotbi.



"Il met également en lumière des manuscrits, car j’ai toujours eu un attachement particulier pour l’écriture manuscrite, du fait qu’elle a une force émotionnelle et esthétique qui entre en résonance avec mon travail pictural", a-t-il ajouté dans une déclaration similaire.



M. Ben Jelloun a également fait part de sa joie d’exposer ses œuvres au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, un lieu exceptionnel qui incarne la vitalité artistique à travers le Royaume.



L’exposition "De l'écriture à la peinture" met en lumière une quarantaine d’œuvres récentes de Tahar Ben Jelloun, accompagnées d'une sélection précieuse de manuscrits provenant d'une dizaine de ses romans les plus marquants.



Placée sous le commissariat de Abdelaziz El Idrissi et Boubker Temli, l'exposition offre aux visiteurs "une immersion dans l’univers de Tahar Ben Jelloun, où l’art et la littérature se rencontrent pour révéler les facettes lumineuses du monde".



Membre de la prestigieuse Académie Goncourt depuis 2008, Tahar Ben Jelloun est l'un des écrivains dont les œuvres littéraires sont les plus traduites dans le monde. Depuis plus d'une décennie, il explore le domaine de la peinture, marquant ainsi sa polyvalence artistique.