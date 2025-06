Marrakech accueille la 14e édition du Salon international de médecine générale

Le Palais des Congrès de Marrakech abrite, du 19 au 21 juin 2025, la 14e édition du Salon international de médecine générale, organisée en parallèle avec la 10e édition du Congrès africain de médecine générale pratique, ainsi que les 24e Journées nationales de l’Association marocaine des échographistes (AMECHO).



Cet événement est organisé par l’AMECHO, acteur central dans le domaine de la médecine générale, ce qui confère à cette manifestation scientifique une dimension de haut niveau. Il s'agit d’un espace de discussion autour des dernières avancées scientifiques et médicales en santé publique, en présence de médecins, spécialistes, acteurs et professionnels de la santé venus du Maroc, d’Afrique, ainsi que de plusieurs pays à travers le monde.



A cette occasion, le Dr Abdelatif Achibet, président de l’AMECHO, a souligné que l’objectif principal de ce rendez-vous annuel est d’accompagner le médecin généraliste dans sa pratique quotidienne en lui fournissant des outils concrets, des connaissances actualisées, tout en s’ouvrant aux innovations de demain.



Il a précisé qu’un programme riche a été prévu, comprenant 15 ateliers, huit sessions pluridisciplinaires axées sur les maladies les plus fréquentes en médecine générale, ainsi que huit ateliers de simulation. Le rôle de l’intelligence artificielle et de la numérisation dans le domaine de la santé y sera également mis en avant.



Le Dr Achibet a ajouté que cet événement scientifique organisé dans la ville ocre permettra de souligner l’importance de l’échographie dans la pratique médicale, devenue un outil indispensable au diagnostic et au traitement. Il a appelé ainsi à un usage plus évolué de cette technique grâce aux nouvelles technologies, et à la formation des médecins généralistes pour compléter l’examen clinique.



De son côté, Moulay Said Afif, président du salon, a affirmé que le comité scientifique a veillé à élaborer un programme riche pour cet événement qui se veut à la fois vitrine sanitaire et diplomatique. Il a souligné les progrès réalisés par le Maroc dans le domaine de la santé, ainsi que les efforts déployés pour renforcer et améliorer le système sanitaire, en garantissant une équité territoriale et un accès équitable aux soins pour tous les citoyens.



Moulay Said Afif, président d’honneur du congrès et président de la Société marocaine des sciences médicales – qui regroupe 54 associations scientifiques dans différentes spécialités médicales – a mis l’accent sur l’importance de la prévention en santé publique. Il a rappellé que ce choix est motivé par le coût élevé, tant en termes de santé que de finances, des maladies chroniques. Il a évoqué notamment leur impact sur les patients, leur qualité de vie, leur pouvoir d’achat, ainsi que sur les caisses de sécurité sociale.



En effet, 3% des patients souffrant de maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension, les cancers, les maladies rénales, cardiovasculaires, etc., consomment 52% des dépenses des caisses sociales, sans oublier le reste à charge supporté par les malades pour chaque dossier médical. Cela démontre l’urgence d’une politique de santé préventive renforcée.



Le programme du salon comprend une série de conférences et d’ateliers animés par des médecins et experts marocains et internationaux. Parmi les thématiques abordées : l’importance de la vaccination pour prévenir les maladies infectieuses, la nutrition de la naissance à la vieillesse, avec un focus particulier sur les personnes âgées et les pathologies associées à cette tranche d’âge. D’autres sujets d’actualité seront également traités, tels que le diabète, les maladies internes, la gynécologie-obstétrique, l’asthme, la gestion de la douleur, et bien d’autres enjeux cruciaux pour le secteur de la santé.



H.T