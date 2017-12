Saison probante pour les sports collectifs au Maroc

Les sports collectifs marocains, particulièrement le volleyball et le handball, ont bouclé la saison 2017 en signant de belles performances, aussi bien sur la scène internationale et que nationale. En volleyball, l'année a été dynamique et le bilan très positif grâce aux réalisations des équipes nationales, avec en point d'orgue un titre africain seniors hommes en beach-volley, un titre arabe, une deuxième place au niveau africain chez les seniors dames, et une qualification au championnat du monde des cinq catégories (-21 ans filles et garçons et -23 ans seniors hommes et dames) au championnat du monde en Autriche.

Pour la Fédération Royale marocaine de la discipline, ces performances sont le "résultat d'une vision stratégique et de la détermination des composantes du volley-ball, mais aussi de l'implication de la direction technique et de nos sportifs", rapporte la MAP.

En matière d'organisation des grands événements, la saison qui s'achève aura connu le déroulement du World Tour d'Agadir en juillet avec la participation de 54 pays rassemblant les meilleurs joueurs olympiques et mondiaux, ainsi que l'organisation du congrès annuel de la Fédération internationale de volleyball (FIVB) à Marrakech en présence du gotha mondial de la discipline représentant 224 pays.

En handball, la saison écoulée aura connu des performances aussi bien en sélection qu'en clubs. Au niveau des sélections, l'équipe nationale juniors s'est classée à la 22e place du championnat du monde juniors, ce qui constitue une première dans les annales de la discipline.

Au niveau des clubs, deux formations ont brillé, à savoir, le Widad Smara, classé 4e en Ligue des champions d'Afrique.

Au niveau du calendrier fédéral, les trois événements à retenir ont été la nomination d'un nouvel entraîneur en l'occurrence le Tunisien Sayed Ayari, et le lancement du système de classification des entraîneurs du championnat national et les épreuves du championnat national dans les catégories benjamins, cadets et minimes.

En basket-ball, de bons résultats ont été enregistrés grâce à la sélection nationale, sacrée vice-championne arabe, et qui a terminé dans le Top 4 du championnat d'Afrique après 37 ans d'absence des demi-finales.

Au niveau des clubs, l'Association sportive de Salé, a été sacrée championne d’Afrique et vice-championne arabe en plus d'avoir remporté le tournoi international de Dubaï. Même son de cloche en rugby, l'équipe nationale de rugby à sept ayant été sacrée championne arabe après avoir battu en finale son homologue égyptienne (17-0). Le Maroc, vainqueur des deux précédentes éditions de ce trophée, s'est imposé lors du premier tour face au Liban, la Palestine et l'Egypte. En demi-finale, l'équipe marocaine a largement dominé les Emirats Arabes Unis sur le score de 32-0.

Pour le président de la Fédération Royale marocaine de rugby, Tahar Boujouala, la participation marocaine à cette compétition, qui a réuni huit pays, constitue une opportunité pour les joueurs marocains d'améliorer leur niveau, notant que la présidence de l'Union arabe du rugby à VII et du bureau directeur de la Fédération insistent sur la participation des équipes nationales à l'ensemble des compétitions aux niveaux continental et international.

Toujours en rugby à sept, la sélection nationale féminine a terminé 6e au championnat d'Afrique en Tunisie qualificatif à la Coupe du monde San Francisco en 2018.

En hockey sur gazon, le moment fort de l'année a été l'opération "African Hockey Days" initiée par la Fédération Royale marocaine de hockey et très appréciée par le comité international olympique (CIO).

Cette manifestation, la première du genre au Maroc, a pour objectif de contribuer à l'insertion des citoyens africains résidant au Maroc via le sport.