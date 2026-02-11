Sahraouiya 2026 : Solidarité féminine pour triompher des obstacles en plein désert

Sous un ciel balayé par les vents du désert, les épreuves de la troisième journée de la 12e édition du Raid Sahraouiya se sont enchaînées, mardi à Dakhla, à un rythme effréné mais dans un esprit de solidarité féminine.



Cette troisième phase, particulièrement exigeante, a imposé aux binômes de faire preuve d'un mental d'acier pour surmonter des difficultés inédites en plein désert.



À cette étape, les participantes ont entamé la journée par une boucle de 10 km en run and bike (course à pied et VTT). Casques sur la tête, les duos ont enchaîné les relais à VTT à la main, veillant à maintenir une cohésion parfaite sans jamais se perdre de vue. Le parcours a été entrecoupé avec à chaque fois une épreuve à réaliser, notamment un défi de la dune, une descente en rappel, des épreuves de force, un bootcamp et un tir à l’arc.

Chaque épreuve a permis aux raideuses de gagner un bonus temps afin de réduire le malus de départ qui est établi à 100 minutes.



Bien plus qu'une simple course contre la montre, le Raid Sahraouiya est une formidable aventure humaine qui prend vie. Dans la rivalité, la solidarité et la cohésion sont devenues les meilleures armes des participantes pour triompher des obstacles.



Dans une déclaration à la MAP, la participante luxembourgeoise Annie Khalif a salué l’esprit d’entraide et de solidarité ayant prévalu entre les concurrentes tout au long du parcours, en dépit du caractère compétitif de l’épreuve.



"L’étape d'aujourd'hui est intéressante", bien que le tracé soit marqué par plusieurs difficultés, notamment des vents soutenus, un terrain caillouteux et de larges zones sableuses, rendant l’effort particulièrement exigeant, a-t-elle relevé.



Pour sa part, Damien Vierdet, membre du Comité d’organisation chargé des parcours, a indiqué que cette étape revêt un caractère inédit, combinant pour la première fois le run and bike à des pôles d’activités intégrés au tracé.



Ces ateliers variés, a-t-il précisé, sollicitent vitesse, force et adresse, avec notamment des épreuves chronométrées, sur un parcours alternant zones caillouteuses, sablonneuses et portions plus roulantes sur sable dur.



Soulignant que le vent constituait la principale difficulté des épreuves, Damien Vierdet a expliqué que le tracé avait été conçu de manière équilibrée, avec des sections vent arrière et vent de face, afin de préserver le plaisir des participantes.



Durant toutes les épreuves de la Sahraouiya, les participantes sont accompagnées d'un staff médical et technique pour assurer le déroulement de l’événement dans les meilleures conditions.



Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 12ème édition du Raid Sahraouiya (7-14 février) connaît la participation de 100 raideuses dans un cadre exceptionnel entre la baie et les dunes de Dakhla, autour d'une vision engagée du sport en tant que levier d’émancipation féminine, de solidarité active et de dialogue interculturel.



Dakhla : Maria Zoubeir (MAP)