SIDATTES 2025 : Signature d’une convention tripartite visant le développement des écosystèmes oasiens et de l’arganier

Une convention de partenariat tripartite a été signée, mercredi à Erfoud, entre l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA) et l’Organisation arabe pour le développement agricole (OADA), visant à renforcer la durabilité des systèmes agricoles et écologiques dans les zones oasiennes et de l'arganier.



Signée en marge du 14ème Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2025), cette convention entend renforcer la durabilité des systèmes agricoles et écologiques dans les zones oasiennes et de l'arganeraie et répondre à des défis menaçant ces écosystèmes fragiles et vulnérables : sécheresses récurrentes, dégradation des ressources naturelles, raréfaction des ressources hydriques, érosion des ressources génétiques, appauvrissement de la biodiversité, fragilisation des équilibres naturels.



Il s’agit également du renforcement des capacités scientifiques et techniques des institutions de recherche et des acteurs locaux, de la préservation des ressources naturelles et de la lutte contre la désertification, de la valorisation des ressources génétiques locales, de l'appui au transfert de connaissances et de l’échange d’expériences et d'expertises et du soutien pour un développement local inclusif au profit des jeunes et des femmes des zones oasiennes et de l'arganier, rapporte la MAP.



Dans une déclaration à la presse, la directrice de l’INRA, Lamiae Ghaouti, a indiqué que ce partenariat entend renforcer la durabilité dans les zones oasiennes et celles de l'arganier, à travers notamment le renforcement de l'expertise, la préservation des ressources génétiques et naturelles et la promotion des différentes solutions développées dans le domaine de la recherche et de l'innovation.



L’INRA, a-t-elle ajouté, mènera des recherches scientifiques appliquées au profit des agriculteurs des oasis, afin d’élaborer des solutions pratiques pour la gestion de l'eau, l'amélioration de la fertilité des sols, la lutte contre les maladies du palmier et la valorisation des dattes dans l'industrie agroalimentaire.



L'Institut, affirme Mme Ghaouti, s’engage à mobiliser les compétences et à transférer l’expertise au profit des acteurs locaux, contribuant ainsi à l'adoption de technologies performantes et efficaces qui promeuvent le développement durable et garantissent la résilience des écosystèmes oasiens.



Pour sa part, Kamal Lamhasni, directeur du développement des oasis à l’ANDZOA, a noté que cette convention constitue une occasion de dynamiser les partenariats entre les institutions et de servir de feuille de route pour l'élaboration de modèles de développement durables, performants et applicables.



Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le SIDATTES 2025, organisé sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, connaît la participation d'environ 230 exposants avec plus de 90.000 visiteurs attendus.