TGR : Un déficit budgétaire de 68,8 MMDH à fin novembre

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 68,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2025, contre 45,7 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).



Ce déficit tient compte d’un solde positif de 10,6 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).

Les recettes ordinaires brutes se sont établies à 366,1 MMDH contre 316,2 MMDH à fin novembre 2024, en hausse de 15,8%, fait savoir la même source.



Ceci s’explique par l’augmentation des impôts directs de 22,4%, des droits de douane de 5,4%, des impôts indirects de 11,4%, des droits d’enregistrement et de timbre de 10,4% et des recettes non fiscales de 16,3%, rapporte la MAP.



S'agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles ont été de 505,5 MMDH à fin novembre 2025, en hausse de 13,5% par rapport à leur niveau à fin novembre 2024, en raison de l’augmentation de 16,1% des dépenses de fonctionnement, de 19,4% des dépenses d’investissement et de 1,7% des charges de la dette budgétisée.



La hausse de 1,7% des charges de la dette budgétisée s’explique par l’augmentation de 11,6% des intérêts de la dette (41,9 MMDH contre 37,5 MMDH) et la baisse de 4,3% des remboursements du principal ou amortissements (60 MMDH contre 62,7 MMDH).

Le recul des amortissements provient de la baisse des amortissements de la dette extérieure de 10,2 MMDH, conjuguée à la hausse des amortissements de la dette intérieure de 7,5 MMDH.



A fin novembre 2025, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont, quant à elles, élevés à 754,4 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 77% contre 78% à fin novembre 2024 et un taux d’émission sur engagements de 91% contre 89% un an auparavant.



Concernant les recettes des CST, elles ont atteint 186,2 MMDH, tenant compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 29,8 MMDH contre 23,5 MMDH à fin novembre 2024. Les dépenses émises ont été de 176,8 MMDH.

Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 6,5 MMDH. Le solde de l’ensemble des CST s’élève à 9,4 MMDH.



Parallèlement, les recettes des SEGMA ont été de 2,823 MMDH contre 2,505 MMDH à fin novembre 2024, en hausse de 12,7%. Les dépenses ont été de 1,627 MMDH à fin novembre 2025 contre 1,511 MMDH à fin novembre 2024, en hausse de 7,7%.



A fin novembre 2025, les recettes ordinaires ont été réalisées à hauteur de 99,7% des prévisions de la loi de Finances, les dépenses ordinaires ont été exécutées pour 92,9% et les dépenses d’investissement ont été émises pour 82%.