Sociétés cotées : Hausse du chiffre d’affaires agrégé de 7,2% au T3-2025

Les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca ont réalisé un chiffre d'affaires (CA) agrégé de 84 milliards de dirhams (MMDH) au terme du troisième trimestre 2025, soit une croissance de 7,2% en glissement annuel, selon Attijari Global Research (AGR).



Cette accélération se confirme aussi sur une base proforma (ajustée de l’effet TGCC-STAM) à travers une croissance qui passe de 5,4% au T2-2025 à 6,1% au T3-2025, explique AGR dans son récent "Research Report - Equity".



A l’analyse de la contribution des secteurs à l’évolution du CA au T3-2025, la même source relève que celui du BTP (Bâtiment et travaux publics) arrive pour le 2ème trimestre consécutif en tête des contributeurs à la hausse des revenus de la cote à travers une progression de son CA de près de 1,36 MMDH, suivi des Mines (+977 millions de dirhams / MDH).



A l'inverse, le secteur de l'Energie accuse un recul technique de ses revenus de 413 MDH en raison de la baisse des cours du pétrole à l’international. Une évolution qui n’impacte pas la profitabilité des opérateurs du secteur, rapporte la MAP.



Durant les neuf premiers mois de l'exercice 2025, le CA agrégé du marché "Actions" a affiché une hausse de 7,3% à 252 MMDH, fait savoir AGR, précisant que 14 secteurs cotés ont connu une progression de leur niveau d’activité à fin septembre dernier.



Il s'agit des secteurs Santé (+48,3%), Automobile (+27,4%), BTP (+25,4%), Industries & Services (+16,1%), Ports (+15,8%), Mines (+14,2%), Nouvelles technologies de l'information (+13,6%), Grande distribution (+12,4%), Ciment (+11%), Assurances (+6,9%), Agriculture (+6,5%), Banques (+6,3%), Financement (+5,9%) et Agro-alimentaire (+1,9%). Ces secteurs représentent près de 78% de la capitalisation globale de la cote.



En revanche, trois secteurs cotés, dont le poids dans la capitalisation du marché dépasse les 22%, ont accusé une baisse de leurs revenus tels que les Télécoms (-0,7%), l’Immobilier (-1,5%) et l’Energie (-4,2%).