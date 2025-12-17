USD/MAD: AGR revoit à la hausse ses prévisions à horizons 1, 2 et 3 mois

-
Ces prévisions tiennent compte de celles de la parité EUR/USD et des conditions de liquidité sur le marché des changes, fait savoir AGR.
Les prévisions de la parité EUR/USD des brokers ressortent en faveur d’une appréciation de l’euro par rapport au dollar à horizon 3 mois, et ce comparativement aux niveaux spot, poursuit la même source.
Les spreads de liquidité du dirham devraient, quant à eux, se resserrer progressivement à horizons 1 mois, 2 mois et 3 mois par rapport aux niveaux spots.
Dans ces conditions, les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent à 9,26, 9,31 et 9,35 sur des horizons de 1 mois, 2 mois et 3 mois contre un cours spot de 9,23.
Pour leur part, les niveaux cibles de la parité EUR/MAD ressortent à 10,88, 10,94 et 10,99 à horizons 1 mois, 2 mois et 3 mois contre un niveau spot de 10,76.