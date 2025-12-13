Forum d'affaires de la ZLECAF : Les ministres africains se concertent à Marrakech pour défendre les priorités du continent à l’OMC

Réaffirmer l’attachement de l’Afrique à un système commercial multilatéral ouvert, équitable et fondé sur des règles. Tel est l’objectif principal de la réunion de coordination qui a rassemblé, jeudi 11 décembre à Marrakech, 16 ministres et plus de 30 délégations composées de hauts responsables gouvernementaux africains en charge du commerce.



S’inscrivant dans la préparation de la 14ᵉ Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), prévue en mars 2026 à Yaoundé, au Cameroun, cette rencontre a été organisée en marge de la deuxième édition du Forum d’affaires de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).



Lors de cette rencontre, présidée par le Maroc et modérée par le Mozambique, en sa qualité de coordonnateur du Groupe africain de l’OMC, il s’est agi concrètement de renforcer la coordination entre les pays africains et d’établir une feuille de route commune pour défendre les priorités du continent dans le cadre des négociations commerciales multilatérales, tout en ancrant l’action collective au sein du Groupe africain.



Ainsi, les discussions et les interventions se sont basées sur le document consolidé du Groupe africain récemment publié à l’OMC, qui couvre les positions africaines sur les principales thématiques.



Afin de garantir un développement inclusif et durable, les participants à cette réunion ont « mis en exergue l’importance de préserver le traitement spécial et différencié (TSD) pour les pays en développement et les pays les moins avancés (PMA) », rapporte la MAP ajoutant qu’ils ont également appelé à dépasser les mesures commerciales restrictives et unilatérales, qui sont perçues comme un obstacle à la reprise économique et à la stabilité des chaînes d’approvisionnement.



Autre point abordé : la réforme de l’OMC que les participants ont jugé nécessaire d’orienter vers le développement, le renforcement de la transparence et la préservation de la fonction de règlement des différends. Ils ont également plaidé pour qu’elle repose sur le consensus et implique tous les pays membres.



Il est important de noter que les échanges entre les différentes délégations ont fait apparaître une convergence réelle sur plusieurs questions prioritaires pour le continent africain, notamment l’agriculture et la sécurité alimentaire, les subventions à la pêche, le commerce des services, le commerce électronique, fait remarquer la MAP.



Enfin, les participants à cette importante réunion ont réaffirmé leur engagement à assurer le succès de la conférence de Yaoundé.



Alain Bouithy