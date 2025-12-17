Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Partenariat Maroc-BERD : 2025, une année record avec environ 1 milliard de dollars

Mercredi 17 Décembre 2025

Partenariat Maroc-BERD : 2025, une année record avec environ 1 milliard de dollars
Autres articles
L’année 2025 sera une année record en matière de signatures de nouveaux contrats entre le Maroc et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), avec environ un milliard de dollars américains, a affirmé le premier vice-président de la Banque, Greg Guyett.

"Cette dynamique positive résulte du partenariat étroit établi avec le gouvernement marocain, mais aussi avec les clients du secteur privé, aussi bien les grandes entreprises que les petites et moyennes entreprises (PME) avec lesquelles nous travaillons au Maroc", a expliqué M. Guyett dans une interview accordée à la MAP.

Ainsi, il a rappelé que l’objectif principal de la BERD au Royaume est d’investir dans le secteur privé afin de soutenir la croissance des entreprises privées.

Dans ce cadre, plusieurs programmes sont menés en collaboration avec des banques partenaires pour appuyer les PME et créer des conditions leur permettant d’accéder plus facilement aux chaînes d’approvisionnement et aux marchés, a noté M. Guyett.
Et d'ajouter que des programmes d’éducation sont également déployés, en particulier en faveur des jeunes et des femmes, afin de développer leurs compétences.

A cette occasion, le responsable a précisé que l’action de son institution au Maroc s’articule autour de trois grands objectifs (renforcer le secteur privé et soutenir son développement, développer les systèmes énergétiques et industriels de demain pour les rendre moins coûteux, plus résilients et plus propres, et favoriser le développement rural).

Quant aux projets futurs, M. Guyett a fait savoir que la priorité majeure concerne l’eau et la résilience hydrique, un domaine dans lequel la BERD travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et le secteur privé.
L’énergie constitue un autre axe stratégique, notamment les énergies renouvelables et l’amélioration du réseau électrique, a-t-il souligné.

A cet égard, M. Guyett a fait état de discussions très productives sur l’interconnexion entre le Maroc et d’autres pays, compte tenu du développement des capacités nationales de production d’électricité.

D'après lui, les PME bénéficient de plusieurs programmes lancés par la BERD avec les banques partenaires, notamment Women in Business et Youth in Business.

Libé

Lu 128 fois

Tags : année record, Partenariat Maroc-BERD

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe