Partenariat Maroc-BERD : 2025, une année record avec environ 1 milliard de dollars

L’année 2025 sera une année record en matière de signatures de nouveaux contrats entre le Maroc et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), avec environ un milliard de dollars américains, a affirmé le premier vice-président de la Banque, Greg Guyett.



"Cette dynamique positive résulte du partenariat étroit établi avec le gouvernement marocain, mais aussi avec les clients du secteur privé, aussi bien les grandes entreprises que les petites et moyennes entreprises (PME) avec lesquelles nous travaillons au Maroc", a expliqué M. Guyett dans une interview accordée à la MAP.



Ainsi, il a rappelé que l’objectif principal de la BERD au Royaume est d’investir dans le secteur privé afin de soutenir la croissance des entreprises privées.



Dans ce cadre, plusieurs programmes sont menés en collaboration avec des banques partenaires pour appuyer les PME et créer des conditions leur permettant d’accéder plus facilement aux chaînes d’approvisionnement et aux marchés, a noté M. Guyett.

Et d'ajouter que des programmes d’éducation sont également déployés, en particulier en faveur des jeunes et des femmes, afin de développer leurs compétences.



A cette occasion, le responsable a précisé que l’action de son institution au Maroc s’articule autour de trois grands objectifs (renforcer le secteur privé et soutenir son développement, développer les systèmes énergétiques et industriels de demain pour les rendre moins coûteux, plus résilients et plus propres, et favoriser le développement rural).



Quant aux projets futurs, M. Guyett a fait savoir que la priorité majeure concerne l’eau et la résilience hydrique, un domaine dans lequel la BERD travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et le secteur privé.

L’énergie constitue un autre axe stratégique, notamment les énergies renouvelables et l’amélioration du réseau électrique, a-t-il souligné.



A cet égard, M. Guyett a fait état de discussions très productives sur l’interconnexion entre le Maroc et d’autres pays, compte tenu du développement des capacités nationales de production d’électricité.



D'après lui, les PME bénéficient de plusieurs programmes lancés par la BERD avec les banques partenaires, notamment Women in Business et Youth in Business.